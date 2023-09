Le anticipazioni di Un posto al sole fino al 15 settembre 2023 rivelano che Viola inizierà a indagare in merito ai comportamenti di Damiano [VIDEO], al punto da rendersi conto che c'è qualcosa che non va e metterlo seriamente nei guai.

Spazio anche alle vicende di Marina e Roberto: in questi nuovi episodi della soap ci sarà un colpo di scena che finirà per spiazzare la signora Giordano.

Viola incastra Damiano: anticipazioni Un posto al sole 11-15 settembre

Le anticipazioni di Un posto al sole al 15 settembre rivelano che Viola vorrà vederci chiaro in merito alla questione Damiano, dopo averlo visto ricevere una somma di denaro da Eduardo.

La figlia di Ornella si è resa conto che c'è qualcosa che non quadra in tutta questa vicenda e ha iniziato ad avere dei sospetti sul conto del poliziotto.

Il colpo di scena ci sarà nel momento in cui Viola deciderà di parlarne anche con Eugenio, mettendolo al corrente di quelli che sono i suoi dubbi sul conto di Damiano.

In questo modo il poliziotto si ritroverà a rischiare di essere smascherato per quell'accordo che ha stretto col fratello di Rosa, e ciò vorrà dire che potrebbe perdere il posto di lavoro e finire addirittura dietro le sbarre per quanto sta combinando.

Roberto spiazza Marina: anticipazioni Un posto al sole al 15 settembre

Spazio anche alle vicende di Roberto, che nel corso dei prossimi episodi inizierà ad avere dei sospetti sul conto di Lara.

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Ferri nutrirà dubbi sul piccolo Tommaso, tanto da iniziare a credere che il bambino non sia veramente suo figlio.

Per tale motivo deciderà di parlarne con Marina, e si presenterà da lei con lo scopo di chiederle scusa e provare così a rimettere insieme i cocci del loro matrimonio.

Un colpo di scena che finirà per spiazzare la dark lady della soap opera serale di Rai 3, la quale si ritroverà in difficoltà. Quale sarà la decisione finale di Marina? Accetterà di perdonare Ferri oppure andrà avanti per la sua strada?

Rossella ancora in crisi: anticipazioni Un posto al sole al 15 settembre

Occhi puntati anche su Rossella, che nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole continuerà a essere alle prese con la proposta di matrimonio di Riccardo.

I dubbi finiranno per metterla in crisi, al punto da non sapere se andare avanti con il matrimonio oppure dire no alla proposta che le è stata fatta dal compagno.

Niko, invece, si troverà faccia a faccia con Manuela e proverà un'emozione molto forte, quasi indescrivibile. Nella stessa situazione si ritroverà anche Manuela.