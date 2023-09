Maria Corleone, la nuova serie tv di Canale 5 è pronta all'esordio mercoledì 13 settembre e inaugurerà la nuova stagione televisiva. La storia di Maria sarà raccontata in quattro appuntamenti e vedrà protagonista Rosa Diletta Rossi. Nella prima puntata, Maria tornerà in Sicilia da Milano e ritroverà un passato di cui è difficile liberarsi. Suo padre, infatti, è un imprenditore vicino alla mafia e la protagonista si troverà divisa tra il suo futuro al nord e la famiglia. Durante la festa di anniversario di matrimonio dei genitori, Maria assisterà a un attentato in cui perderà la vita il suo amato fratello gemello.

Trama Maria Corleone: la festa dell'anniversario si trasformerà in un incubo

Le anticipazioni di Maria Corleone raccontano che si partirà dal presente della protagonista. Maria, una stilista di Milano con una vita apparentemente tranquilla, sarà chiamata a tornare in Sicilia, sua terra d'origine. La donna, infatti, avrà presto un figlio dal suo fidanzato, un magistrato, e vorrà dare la bella notizia ai suoi genitori in occasione del loro anniversario di nozze. Quando arriverà in Sicilia, Maria dovrà fare i conti con il passato che ha da sempre tenuto nascosto al suo compagno: suo padre è un uomo legato alla mafia. Un fatto, in particolare, segnerà per sempre il destino della famiglia Corleone: il fratello gemello di Maria morirà in un attentato e la ragazza dovrà decidere se restare nella sua terra d'origine o proseguire la sua nuova vita a Milano.

Anticipazioni prima puntata di mercoledì 13 settembre : Maria di fronte a un bivio

La prima puntata di Maria Corleone andrà in onda mercoledì 13 settembre e vedrà la protagonista prendere una decisione molto importante per il suo futuro. Maria sceglierà di rinunciare alla sua nuova vita a Milano per stabilirsi in Sicilia dopo la morte del suo amato fratello.

La donna dovrà scendere a patti con la propria coscienza per difendere la sua famiglia d'origine, ma questo peserà inevitabilmente nel suo rapporto con il compagno magistrato e nella vita del loro bambino.

Quattro episodi ricchi di colpi di scena con un cast d'eccezione

La nuova Serie TV Maria Corleone vedrà tra i protagonisti Fortunato Cerlino nei panni di don Luciano Corleone, padre di Maria.

Nel cast ci sarà anche Alessandro Fella, già noto al pubblico per aver interpretato Federico ne Il Paradiso delle signore. L'attore interpreterà Luca, il giovane magistrato legato a Maria. La protagonista principale è una donna forte che ha provato a scappare dalla sua realtà , ma che si ritroverà a prendere le redini della famiglia. Suo padre, dopo l'attentato, sarà troppo debole per lottare, sua madre è sempre stata abituata a fare le faccende di casa e il fratello minore ha preso le distanze da tutti. Maria sentirà il peso delle responsabilità e sarà divisa tra il passato e il futuro.