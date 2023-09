Continua su Canale 5 la programmazione della soap tv turca Terra Amara, che viene mandata in onda dal lunedì al sabato, con orario di inizio fissato alle ore 14:10 e la domenica alle 14:30.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 11 a domenica 17 settembre, Sevda non sopporterà il comportamento che Saniye ha nei suoi confronti. Inoltre Yilmaz e Zuleyha faranno in modo di far assumere del sonnifero a tutti i domestici così da fuggire via durante la notte, ma saranno fermati dalla polizia. Fekeli non vorrà sapere più niente di Akkaya, mentre Demir chiederà ad Altun di tornare a casa.

Mujgan è disperata perché Yilmaz le ha portato via Kerem Ali

Nelle puntate di Terra amara che saranno mandate in onda dall'11 al 16 settembre, Zuleyha spiegherà nuovamente a Demir di essere innamorata di Yilmaz. Quando la donna rivelerà ad Akkaya del confronto avuto con Yaman, l'ex meccanico si mostrerà particolarmente dubbioso.

Nel frattempo Mujgan sarà affranta, in quanto Yilmaz è andato via con il piccolo Kerem Ali. La dottoressa non saprà a chi rivolgersi e chiederà il supporto di Zulehya. Quest'ultima acconsentirà nel darle una mano. Altun allora deciderà di prendere il bambino per farlo stare un po' con la madre.

Fekeli e Yilmaz vogliono che Behice e Mujgan tornino alla villa

Secondo le anticipazioni televisive, Mujgan e Kerem Ali saranno di nuovo insieme grazie a Zuleyha.

Adesso l'unica cosa da fare sarà quella di scappare via. Hekimoglu, però, cadrà in un fiume insieme al bambino. L'ex sarta allora si getterà per salvare la vita a tutti e due. Tutta la scena sarà vista da Hayri, il quale spiegherà ogni cosa a Demir. Altun allora capirà che Yaman ha ordinato di seguire i suoi movimenti.

Nel frattempo Fekeli e Yilmaz concorderanno sul fatto che Behice e la dottoressa tornino alla villa.

In questo modo sarà più facile controllarle. Nonostante questo, l'ex meccanico non avrà cambiato idea sul separarsi da Hekimoglu. In tutto questo Saniye sarà infuriata dopo che Zuleyha e Demir hanno fatto entrare in famiglia Sevda. La moglie di Gaffur riterrà questa scelta come un'offesa alla memoria di Hunkar e non avrà alcuna intenzione di ascoltarla.

Caglayan sarà stufa della situazione e ne parlerà con Yaman.

La fuga di Yilmaz e Zuleyha viene fermata dalla polizia

In base agli spoiler della prossima settimana, Mujgan non sarà d'accordo sul fatto di dover stare lontano dal suo bambino e ragionerà su come scappare. La stessa cosa penseranno pure Yilmaz e Zuleyha. Quest'ultima farà in modo che tutti i domestici assumano una bevanda con del sonnifero. La notte, approfittando del fatto che tutti sono addormentati, fuggiranno via. La loro corsa però sarà fermata dalla polizia. Il commissario contatterà subito Demir, il quale inviterà Altun a tornare a casa. Infine Fekeli non vorrà più sapere niente di Akkaya, in quanto gli ha portato via il bambino senza dirgli nulla.