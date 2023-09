Le anticipazioni di Un posto al sole riguardanti le puntate che andranno in onda su Rai 3 da lunedì 25 a venerdì 29 settembre 2023 sono ricche di colpi di scena.

Nelle prossime puntate Nunzio (Vladimir Randazzo) continuerà a frequentare Diana (Sara Zanier). Proprio quest’ultima si renderà protagonista di un piano che finirà per far arrabbiare moltissimo Alberto (Maurizio Aiello), il quale sfogherà la sua rabbia persino su Clara (Imma Pirrone).

Nel frattempo Raffaele (Patrizio Rispo) sarà in partenza per la Spagna, dove lo aspettano moglie e figlio, ma prima dovrà trovare un modo per far assumere Rosa (Daniela Ioia) in portineria, tra le rimostranze di Otello.

Ma nei prossimi episodi di Upas si continuerà a parlare anche della sparizione del piccolo Tommaso. Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) sarà sulle sue traccia, così come anche Lara (Chiara Conti). Alla fine Ferri riuscirà a ritrovare il bambino e caccerà dalla sua vita Martinelli. Nonostante ciò, il lieto fine sarà ancora ben lontano a causa di Ida (Marta Anna Borucinska).

Spoiler Un posto al sole: Nunzio si consola con Diana, Alberto se la prende con Clara

Nelle prossime puntate continueranno i patemi sentimentali di Nunzio che, in vista delle nozze di Rossella, cercherà di non pensarla ricorrendo a vari escamotage. E così il giovane Cammarota si stordirà e sfrutterà Diana per fare "chiodo scaccia chiodo".

Intanto Alberto porterà avanti le avance indirizzate a Diana, ma l’architetta lo metterà alla prova per verificare la sua vera natura. Quando l’avvocato scoprirà di essere stato preso in giro, se la prenderà dapprima con Diana e poi con la sua ex Clara. Alberto sarà talmente furioso, al punto che Niko dovrà intervenire per farlo calmare.

Roberto trova Tommaso e mette Ida con le spalle al muro: le anticipazioni di Un posto al sole

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, continueranno le ricerche per ritrovare gli scomparsi Ida e Tommaso, ma di loro non vi sarà alcuna traccia. Avvilito, Roberto si lascerà persuadere dalla moglie a denunciare Lara. Intanto anche quest’ultima sarà sulle tracce di Ida e di suo figlio e sembrerà essere sulla buona strada, al punto che Roberto preferirà rimandare la denuncia, chiedendo a Marina di portare pazienza.

Quando Ferri ritroverà il bambino, Lara sarà cacciata dalla vita dell’uomo e lui si ritroverà a dover gestire la situazione con Ida. Marina, infatti, non vedrà di buon occhio la presenza della vera mamma di Tommaso. Pur di tenersi il bambino, Roberto metterà Ida con le spalle al muro attraverso una proposta particolare.

Un posto al sole: Otello non vuole Rosa in portineria

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, la Terrazza sarà pronta per accogliere dei nuovi inquilini. Giulia ha deciso di affittare una stanza e, grazie all’aiuto di Raffaele, pubblicizzerà il tutto in un sito apposito. Ma Renato non vedrà di buon occhio la vicenda e le renderà la vita difficile.

Intanto Rosa verrà nominata portiera temporanea, incontrando l’opposizione di Otello.

Raffaele, però, non getterà la spugna e cercherà un modo per far assumere Rosa e partire per la Spagna. Nonostante sia contenta per il nuovo impiego, la madre di Manuel continuerà a essere preoccupata per Damiano, al punto di fare una scelta azzardata che coinvolgerà Viola.

Infine Guido Del Bue sarà a dir poco insofferente per la presenza di Bice nella vita di sua moglie. Anche se Massaro sarà felice di essere libero, Mariella cercherà di spingere Bice a perdonarlo.