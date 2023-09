Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai 3. Le anticipazioni delle puntate in onda dal 25 al 29 settembre confermano che verrà dato ampio spazio alla storyline del piccolo Tommaso. A quanto pare Ida sparirà insieme al bambino e Roberto Ferri inizierà una corsa contro il tempo per ritrovarli, prima che accada qualcosa di irreparabile. Nel frattempo Roberto sarà determinato a denunciare Lara.

Ci sarà inoltre spazio per il triangolo amoroso che vede protagonisti Nunzio, Riccardo e Rossella.

Per finire Alberto Palladini continuerà, con risultati piuttosto deludenti, a corteggiare Diana Della Valle.

Roberto sulle tracce di Tommy e della mamma del bambino

Nei prossimi episodi di Upas il piccolo Tommy (Luigi De Feo) sparirà e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) si metterà subito sulle sue tracce, senza però avvisare la polizia.

In questo quadro non risulta ancora ben chiaro il ruolo che avranno Lara (Chiara Conti) e Ida Kolavenko (Marta Anna Borucinska). Le nuove anticipazioni rivelano però alcuni dettagli. A quanto pare il piccolo si troverà insieme alla sua vera mamma. Resta da capire se la ragazza deciderà, deliberatamente, di scappare con il bambino o se i due si troveranno in pericolo.

Quanto a Martinelli va detto che le cose si metteranno sempre peggio per lei. Marina (Nina Soldano), convinta della colpevolezza della donna, spingerà per avvisare le forze dell'ordine e denunciare la sua rivale.

Un posto al sole, trame 25-29 settembre: Nunzio non smette di pensare a Rossella

Continueranno i preparativi per il matrimonio tra Riccardo (Mauro Racanati) e Rossella (Giorgia Gianetiempo), ma non tutti ne saranno felici. Nunzio (Vladimir Randazzo), deluso dagli ultimi sviluppi, farà di tutto per provare a dimenticare la dottoressa Graziani.

A quanto pare il ragazzo arriverà persino a "stordirsi" pur di allontanare il pensiero di Ross dalla sua testa. Non è chiaro se il giovane Cammarota si limiterà a ubriacarsi o farà altro, ma sta di fatto che il figlio di Franco non se la passerà affatto bene.

Un posto al sole, puntate dal 25 al 29 settembre: Alberto corteggia Diana

Nonostante Diana (Sara Zanier) gli abbia preferito Nunzio, Alberto (Maurizio Aielo) non si arrenderà e continuerà, in modo imperterrito, a corteggiare la donna. Attenzione però: le anticipazioni rivelano un interessante retroscena su questa vicenda.

A quanto pare l'architetto Della Valle escogiterà un ingegnoso piano per mettere alla prova Palladini e far così venire alla luce la sua vera natura.