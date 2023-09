Nella puntata di Un posto al sole del 20 settembre ci saranno colpi di scena e novità per i protagonisti della soap partenopea. Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che Tommaso scomparirà e Roberto si metterà alla ricerca del piccolo, senza coinvolgere la polizia. Nel frattempo, Lara non accetterà di rimanere fuori dalla vita di Ferri. Durante la serata, inoltre, le condizioni di Bricca si aggraveranno e Luca prenderà una decisione difficile. Bice, invece, vorrà vendicarsi dei tradimenti di suo marito Sergio, ma ci andrà di mezzo anche Mariella.

Un posto al sole, trama 20/9: Roberto cerca Tommaso ma non coinvolge la polizia

Le bugie di Lara sono venute a galla e Roberto si è reso conto, finalmente, che Marina aveva avuto sempre ragione sul conto della sua ex compagna. Nella puntata che verrà trasmessa su Rai 3 nella serata del 20 settembre, Martinelli porterà via Tommaso, senza dare nessuna comunicazione o indizio a Roberto. A quel punto, Ferri deciderà di non coinvolgere la polizia e tentare di rintracciare il piccolo senza l’aiuto delle forze dell’ordine. Al momento, le anticipazioni di Un posto al sole non chiariscono dettagli in merito alla vicenda, ma è ipotizzabile che Lara deciderà di affidare Tommaso alle cure di Ida, nascondendo madre e figlio in un posto sicuro.

Un posto al sole, episodio 20/9: Lara non accetta di essere esclusa dalla vita di Roberto

Nel frattempo, Lara non accetterà di essere stata scoperta e, soprattutto, non riuscirà a prendere atto che il suo sogno di creare una famiglia con Roberto sia svanito nel nulla. Dopo che Ferri ha scoperto le bugie di Martinelli, l’imprenditore ha deciso di riconquistare Marina, chiedendole perdono.

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole di mercoledì 20 settembre rivelano che Lara non si perderà d’animo e non vorrà rimanere fuori dalla vita del suo ex compagno.

Un posto al sole, puntata 20/9: Bricca è grave, Bice vuole vendicarsi con Sergio

Durante l’episodio di Un posto al sole del 20 settembre, inoltre, verranno trattate le vicende del cagnolino della signora Poggi.

Purtroppo, le condizioni di Bricca si aggraveranno e la malattia dell’animale domestico, spingerà Luca De Santis a prendere una dura decisione con Giulia. Attualmente, non è chiaro se il primario deciderà di confessare alla sua compagna di essere anche lui malato o se il medico dovrà dire qualche altra cosa a Giulia. Inoltre, durante la serata, Bice sarà pronta a vendicarsi dei tradimenti di Sergio e porterà scompiglio anche nella vita di Mariella. Al momento, però, le anticipazioni non rivelano se Altieri, per colpa della sua amica, avrà problemi con suo marito Guido.