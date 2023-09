Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne in programma nel corso delle prossime settimane su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per dei risvolti importanti legati alle vicende di Gemma Galgani.

La dama torinese darà una svolta al suo percorso e dopo aver intrapreso la frequentazione con il cavaliere Maurizio, si lascerà andare alla passione.

Spazio anche alle vicende di Barbara che, dopo essere rientrata del parterre del trono over, si ritroverà subito alle prese con la prima rocambolesca frequentazione.

Barbara chiude con Alessio: anticipazioni Uomini e donne settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne previste durante il mese di settembre su Canale 5, rivelano che Barbara si ritroverà protagonista di una prima esterna che segnerà il suo nuovo percorso in studio.

La dama accetterà di conoscere meglio Alessio, un cavaliere del trono over che ha colpito la sua attenzione, ma le cose non andranno nel verso sperato.

Il motivo? Alessio ha accettato di conoscere meglio anche un'altra dama presente nel parterre e la scoperta non piacerà per niente a Barbara.

Come se non bastasse, in studio la dama scoprirà che Alessio ha perfino baciato la sua "rivale" e a quel punto preferirà chiudere la conoscenza, senza dargli assolutamente una seconda chance.

Gemma volta pagina: anticipazioni Uomini e donne

Nonostante l'interesse che vi è tra i due, Barbara preferirà non andare oltre e metterà già la parola fine a questa frequentazione, in attesa che arrivino nuovi cavalieri interessati a conoscerla meglio.

Spazio anche alle vicende di Gemma che, nel corso dei prossimi appuntamenti di questa stagione, si ritroverà alle prese con nuove frequentazioni.

In particolar modo, la dama torinese avrà modo di conoscere meglio Maurizio, una delle new entry di questa stagione della trasmissione di Canale 5.

Gemma si lascia andare alla passione: anticipazioni Uomini e donne

Tra Gemma e Maurizio si verrà a creare un feeling speciale e, nel corso dell'ultima esterna fatta insieme, si sono lasciati andare alla passione.

Tra Gemma e Maurizio è in particolare arrivato un nuovo intenso bacio ripreso dalle telecamere della trasmissione, che ha mandato in estasi la dama torinese.

Gemma, in studio, non ha potuto nascondere la sua euforia: nel corso dell'ultima registrazione la dama del trono over ha ammesso di essere al settimo cielo, felice ed entusiasta per questo nuovo corso.

Spazio anche alle vicende dei nuovi tronisti in carica: Brando e Cristian continuano a contendersi Beatrix ma, le anticipazioni delle prossime puntate, rivelano che entrambi preferiranno non portarla in esterna e metterla così alla prova.