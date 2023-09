Un posto al sole va in onda dal lunedì a venerdì alle 20:50 su Rai 3. Negli ultimi mesi gli spettatori hanno chiesto a gran voce che Lara venisse scoperta e che Roberto e Marina potessero riconquistare la felicità, magari crescendo Tommy.

Nelle puntate attualmente in corso tutto sembrava essersi messo a posto, eppure c'è una forte sensazione che tutto quello che gli spettatori stanno guardando sia sbagliato. Tra bugie, tradimenti, raggiri e ricatti questa storia sta nascendo sotto il peggiore degli auspici ed è davvero difficile immaginare che ci possa essere un lieto fine.

Una storia piena di lati oscuri

Lara (Chiara Conti) è stata scoperta, mentre Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano) sono tornati insieme e si apprestano a vivere serenamente, come una vera coppia innamorata. Nelle puntate attualmente in onda tutto sembra procedere per il meglio, eppure non si può fare a meno di percepire una profonda sensazione di disagio.

Per cominciare Lara è stata smascherata, ma non ha subito conseguenze legali per le sue gravi colpe. Tuttavia a gettare forti ombre su questa vicenda è soprattutto il modo in cui Ferri e la moglie stanno trattando Ida (Marta Anna Borucinska). I due la stanno manipolando e ricattando, e il fatto di averla ospitata, più che un atto di gentilezza, sembra rientrare nel loro subdolo piano.

Il pubblico che prima faceva il tifo per Roberto e Marina li sta sempre più abbandonando per appoggiare la giovane che, sebbene tutti i suoi errori, sembra sinceramente affezionata a suo figlio.

Un posto al sole: l'amore di Roberto per Tommy

Roberto continua a insistere sull'idea di crescere Tommy, sostenendo di essersi affezionato al bambino e di essere desideroso di offrirgli un futuro stabile.

Alla base di questo ritrovato senso di paternità c'è un bisogno, mai celato, di redimersi per le colpe passate. In particolare Ferri non riesce a perdonarsi per aver lasciato morire Tommaso Sartori.

Tutto sembra nascere più da un istinto egoistico, che non da un vero desiderio di paternità. Inoltre se le sue azioni sono dettate dai sensi di colpa, per Marina non c'è nemmeno questo.

Nelle sequenze in cui lei appare con il bambino, non si può fare a meno di percepire una forte sensazione di disagio.

Marina vuole realmente crescere Tommaso?

Marina ha sempre desiderato Roberto e, pur se il sogno di diventare madre è sempre stato presente, questa soluzione non sembra essere quella giusta. La sensazione è che Marina sostenga Roberto più per compiacerlo che non per una sua autentica volontà. Anche se l'affetto di Marina per il piccolo dovesse crescere, ciò che stanno facendo a Ida resta profondamente ingiusto.

Quanto al futuro c'è già chi ha ipotizzato che Roberto possa iniziare ad affezionarsi pericolosamente a Ida che, considerato quanto è sola e intimorita, potrebbe effettivamente cedere alle avance di un uomo che le infonde sicurezza, se non altro economica.

Marina potrebbe essere destinata a subire l'ennesima delusione in un loop infinito che va avanti ormai da anni e che riporta questa situazione sempre al punto di partenza. Insomma, sembra proprio che Roberto e Marina non siano destinati a essere felici, neanche stavolta.