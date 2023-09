Cambio programmazione sulle reti Rai nel corso della stagione tv 2024/2025. Le novità, come ogni stagione televisiva, non mancheranno e tra i ritorni in lizza spicca quello di Mara Venier. La conduttrice ha infatti detto che questa sarebbe stata la sua ultima stagione alla conduzione di Domenica In.

Tra le conferme, invece, figura quella de Il Paradiso delle signore: la soap opera tornerà in onda anche nella prossima stagione tv.

Mara Venier in bilico con Domenica In: cambio programmazione Rai 2023/2024

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai della stagione 2024/2025 potrebbe riguardare la fascia della domenica pomeriggio, attualmente presidiata da Mara Venier con la sua Domenica In.

Per la conduttrice veneta si tratta della sua quindicesima edizione alla guida del contenitore festivo di Rai 1: come ha svelato in una serie di interviste questa potrebbe essere la sua ultima edizione.

A tal proposito, quindi, emergono già le prime indiscrezioni su chi potrebbe prendere il posto di Mara Venier a partire dalla prossima stagione televisiva.

Tra i candidati in lizza, infatti, spicca il nome di Massimo Giletti, assente in Rai da un po' di anni dopo l'esperienza maturata su La7 con il talk show Non è l'Arena.

Massimo Giletti pronto a tornare nella domenica pomeriggio di Rai 1

Ebbene, Massimo Giletti nella prossima stagione televisiva potrebbe ereditare lo slot orario che va dalle 14 alle 17 circa, prendendo così in mano le redini della domenica pomeriggio subentrando a Mara Venier.

Per il conduttore si tratterebbe di un ritorno nella fascia pomeridiana della domenica, dato che per diverse stagioni ha condotto l'appuntamento di successo con L'Arena, il talk show che mescolava attualità, cronaca e interviste a personaggi famosi, in onda prima di Domenica In.

La trattativa per riportare Massimo Giletti nel pomeriggio festivo della rete ammiraglia andrà in porto?

Lo scopriremo nel corso dei prossimi mesi.

Il Paradiso delle signore non rischia nella programmazione Rai 2024/2025

E poi ancora, il cambio programmazione Rai per la prossima stagione tv 2024/2025 potrebbe interessare anche il pomeriggio feriale della rete ammiraglia, ma sicuramente non interesserà Il Paradiso delle Signore.

La soap opera pomeridiana con Vanessa Gravina, Roberto Farnesi e Alessandro Tersigni, dopo gli ottimi ascolti registrati anche in questo inizio stagione, continuerà la sua messa in onda con nuovi cicli di episodi e appuntamenti che terranno compagnia al pubblico in daytime, sempre nello slot orario compreso tra le 16 e le 17 circa.