Nelle ultime puntate di Un posto al sole l'attenzione sembra tutta rivolta verso le drammatiche vicende di personaggi come Marina, Luca, Rossella e Nunzio. Tuttavia c'è una sotto trama, con protagonista Raffaele, che ha catturato l'attenzione degli spettatori. Lo storico portiere si è messo infatti alla ricerca di un degno sostituto che prenda il suo posto durante le vacanze.

La ricerca di un sostituto

Negli episodi di Un posto al sole in onda in questi giorni, Raffaele (Patrizio Rispo) si è messo alla ricerca di qualcuno che lo sostituisca in portineria, durante la sua permanenza in Spagna.

L'uomo sta sostenendo alcuni colloqui, anche se gli spettatori hanno intravisto solo un candidato.

A quanto pare Raffaele però è piuttosto esigente e nessuno degli aspiranti portieri è stato ritenuto, finora, all'altezza del compito. Per espressa richiesta di Giordano colui che dovrebbe sostituirlo, a parte una propensione a questo tipo di lavoro, dovrebbe avere alcuni specifici requisiti tra cui la gentilezza, l'affabilità e la parlantina.

Un posto al sole: le ipotesi sull'erede di Raffaele

Per quanto riguardo i figli di Raffaele, Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) si trova in Spagna per fare lo chef e comunque difficilmente avrebbe accettato. Diego (Francesco Vitiello), dopo avere ricoperto questa mansione per breve tempo negli anni passati, ha declinato l'offerta a causa del suo lavoro.

Difficili le strade che porterebbero a Otello (Lucio Allocca) e Renato (Marzio Honorato), due uomini sicuramente affidabili e ligi al dovere, ma forse poco avvezzi a questa mansione.

In realtà Raffaele, in passato, aveva designato Franco Boschi (Peppe Zarbo) come suo unico possibile erede quale custode del Palazzo. Tale ipotesi, molto suggestiva, però non potrà realizzarsi, visto che Franco è rimasto in Sicilia.

Un posto al sole: Rosa nuova portiera?

Nella puntata, andata in onda il 30 agosto, Raffaele era intento a convincere Diego a sostituirlo quando si è palesata Rosa, con cui ha scambiato un saluto veloce. Per molti tale sequenza non è stata messa lì a caso. Del resto, Rosa sembrerebbe perfetta per questo ruolo.

In fondo, la donna conosce Palazzo Palladini, è una grande lavoratrice, è probabilmente anche più abile di Raffaele nel fare le pulizie, e inoltre ha carisma e simpatia, doti che Raf ritiene indispensabili per ricoprire questo ruolo.

Questa scelta sembra inoltre incontrare il favore dei fan, che vedrebbero benissimo Picariello nella portineria di Palazzo Palladini.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai 3, va segnalata però una variazione del palinsesto. Il daily drama partenopeo, infatti, non verrà trasmesso l'8 settembre, mentre la puntata verrà anticipata a giovedì 7. In questa data ci sarà quindi un imperdibile doppio appuntamento.