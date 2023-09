Benal non trascorrerà un bel momento durante le prossime puntate di My home my destiny, che andranno in onda sulla piattaforma Mediaset Infinity. Il suo ex Serhat, che ha lasciato il segno nella vita della donna per i diversi episodi di violenza, tornerà nella sua vita e non la lascerà in pace. Una vita fatta di ansia quella della povera Benal, che però troverà rifugio a casa di Mehdi, causando però del disagio in Zeynep.

La ragazza noterà che Benal tenta di stare troppo vicino a suo marito, un giorno la beccherà mentre gli stringerà la mano e quell'occasione farà sfociare l'ennesima lite tra le due donne.

Zeynep teme che a Benal possa accadere qualcosa per causa sua

Una situazione difficile per tutt'e due, anche perché Zeynep continuerà ad avere Müjgan contro, mentre Sakine proteggerà la figlia in tutto e per tutto. Benal sarà stanca di causare sempre dei problemi, così scapperà di casa, non pensando al pericolo a cui potrebbe andare incontro se il suo ex Serhat la beccasse in giro.

Müjgan proverà a chiamarla, ma Benal non le risponderà e ovviamente Zeynep inizierà a sentirsi in colpa. Non saprà cosa fare, se a Benal dovesse succedere qualcosa a causa sua non potrebbe perdonarselo, così uscirà di casa e inizierà a cercarla.

Mehdi scopre la reale situazione di Nermin

Zeynep chiederà alle persone per strada se l'hanno vista, ma niente, poi incontrerà Nuh che le darà una mano nelle ricerche.

Intanto Benal sarà in giro per il quartiere e purtroppo verrà seguita dal suo ex in macchina. La donna proverà a scappare, ma Serhat riuscirà a prenderla, la caricherà in macchina e la rapirà, portandola in un luogo isolato.

Mehdi rientrerà a casa e le sorelle lo informeranno di ciò che è successo. Continueranno anche a chiamare al telefono Benal ma niente, non risponderà.

Zeynep rientrerà a casa e avrà modo di confrontarsi con Mehdi, che non sarà per niente contento di quello che ha combinato la moglie, visto che Benal, oltretutto, porta in grembo suo figlio. Cosa ne sarà di Benal? Intanto Mehdi avrà una sorpresa per Zeynep.

Nermin, senza un soldo, va a vivere insieme a Zeynep

Mehdi scoprirà che la madre adottiva di Zeynep, Nermin, non sta passando un buon momento.

Dopo l'accusa di frode a causa di Ekrem, la donna rimarrà senza un soldo. Con la figlia fingerà che tutta vada bene, mentre Mehdi riuscirà a rintracciarla in un casa di dubbio gusto, purtroppo l'unica cosa che potrà permettersi.

Non potrà lasciarla vivere in quelle condizioni, così la inviterà a vivere a casa loro, causando non solo lo stupore di Zeynep nel vedere Nermin in quelle condizioni, ma anche il fastidio di Sakine, che tollererà a malo modo che la donna viva insieme a loro.