Le anticipazioni di Terra Amara si arricchiscono di nuovi particolari che rendono noto ai telespettatori il forte legame che Zuleyha instaurerà con Sevda, tanto che non si tirerà indietro quando la donna che Demir considera una seconda madre verrà offesa pubblicamente.

Come rivelano le news provenienti dalla Turchia, infatti, Yaman verrà stuzzicato durante una cena d'affari da un negoziante del paese che metterà in dubbio l'onore dell'ex cantante, amante del suo defunto padre Adnan. Dopo aver raccontato tutto alla moglie, con cui nel frattempo si sarà riappacificato, sarà proprio Altun ad andare nel negozio dell'uomo distruggendo tutta la sua mercanzia: un gesto il suo che non sarà comunque privo di conseguenze.

L'onore di Sevda offeso da un vetraio del paese

Proseguono le anticipazioni di Terra amara, concentrandosi sul gesto che Zuleyha farà nei confronti di Sevda. Seguendo la storyline della soap ambientata nella Turchia degli anni '70, la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui Demir andrà a cena fuori con un possibile socio in affari recandosi in un noto locale del paese. Nello stesso ristorante si troverà il vetraio che, visibilmente fuori controllo per via dei fumi dell'alcool, inizierà ad insultare Yaman apostrofandolo con frasi poco eleganti e denigratorie. In particolare, il vetraio chiederà se anche Demir abbia una storia con Sevda così come era stato per suo padre tanti anni prima.

Demir, innervosito, picchierà l'uomo, ma poi sconvolto per la situazione si confiderà con la moglie una volta tornato in casa. Dato che ormai Zuleyha e Demir si saranno giurati reciprocamente amore, Yaman chiederà a Zuleyha di mantenere il segreto e non dire a Sevda cosa sia accaduto al ristorante per non ferirla ulteriormente.

A questo punto Zuleyha deciderà di gestire la situazione a modo suo e pochi giorni dopo si recherà nel negozio del vetraio con la sua auto. Qui distruggerà tutta la sua merce.

Zuleyha raggiunta dalla polizia

Zuleyha minaccerà il vetraio di non dire più nulla di male sulla sua famiglia, Sevda compresa ovviamente, se non vorrà scoprire cosa lei stessa possa arrivare a fare per difenderla.

La notizia del gesto che Altun compirà ben presto diventerà di dominio pubblico ma se Demir sarà orgoglioso del piglio coraggioso mostrato dalla moglie, il negoziante deciderà di sporgere denuncia.

Consapevole che perfino Sermin e Fusun avranno assistito all'aggressione, Zuleyha verrà raggiunta dai gendarmi per dare la sua versione dei fatti circa l'accaduto. Per scoprire come si evolverà la situazione per la donna non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.