Un posto al sole si movimenta ancora di più con le trame in serbo per i telespettatori nelle puntate in onda su Rai 3 nei giorni 13 e 14 settembre.

Stando alle anticipazioni, arriverà la tanto agognata resa dei conti tra Roberto Ferri e Lara Martinelli. I marchingegni che quest'ultima ha lungamente trascinato in avanti sembreranno volgere al capolinea quando l'imprenditore prenderà una decisione a dir poco inaspettata. A quanto pare, Roberto vorrà sottoporre il piccolo Tommaso ad un esame che possa accettarne la paternità. Nel caso in cui il bambino non dovesse risultare essere il figlio biologico di Ferri, significherà che Marina aveva ragione.

Nel frattempo a Palazzo Palladini gli altri inquilini avranno le loro problematiche da affrontare. Nunzio, ad esempio, si ritroverà in grande difficoltà a causa di una novità riferitagli da Silvia.

Per Damiano si prospetta invece il peggio, in modo particolare quando, per amore di Viola Bruni, si deciderà a correre un grosso rischio esponendosi con Sabbiese e il suo clan malavitoso.

Anticipazioni Un posto al sole del 13 settembre: Lara spiazzata dalla decisione di Roberto

L'inaspettata decisione di Roberto rischierà di minare seriamente la messinscena ordita da Lara Martinelli. La donna, che sperava di utilizzare un neonato con l'intento di avvicinarsi al ricco imprenditore, dovrà fare i conti con i dubbi dell'uomo.

Ferri, infatti, inizierà a pensare che quello che gli ha detto Marina possa avere un fondo di verità e che il piccolo Tommaso non sia suo figlio naturale.

Damiano si espone per Viola e rischia grosso

Andranno avanti anche le ingarbugliate vicende di Damiano. Nella puntata del 13 settembre della soap opera napoletana, si vedrà infatti il poliziotto Renda esporsi in maniera alquanto eccessiva con il clan malavitoso Sabbiese ed Eduardo, tutto per l'incessante amore che prova verso Viola Bruni.

In tal modo Damiano rischierà di correre dei grossi guai. Nel frattempo, a Palazzo Palladini, Micaela inizierà a fregarsi le mani in quanto il suo piano per spronare la gemella a darsi da fare inizierà a sortire i primi effetti.

Un posto al sole, spoiler del 14 settembre

Nella puntata di Upas del 14 settembre si arriverà alla fatidica resa dei conti tra Lara e Roberto.

Per mesi l'uomo ha creduto ciecamente che il piccolo Tommaso fosse suo figlio, ma presto pretenderà che il bambino venga sottoposto ad un test del Dna. Per Martinelli le cose si metteranno estremamente male.

Silvia avrà una certa notizia da riferire a Nunzio, la quale non farà altro che metterlo in difficoltà con Michele. Intanto Massaro cercherà la complicità di Guido per una certa situazione che rischierà però di venir compromessa da una terza persona.