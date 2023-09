Tanti colpi di scena sono in arrivo nelle puntate della soap opera La Promessa in programmazione su Canale 5 nel mese di ottobre 2023.

Dalle anticipazioni disponibili in rete, si evince che la protagonista assoluta Jana Exposito (Ana Garces) farà una scoperta sul suo legame di parentela con Curro de la Mata (Xavi Lock), suo fratello Marcos, ritrovato dopo essere stato sequestrato da neonato nel giorno in cui la loro madre, Dolores, (Anai Gonzalez) venne uccisa.

La fanciulla apprenderà che in realtà lei e il giovane ragazzo spacciato per il figlio di Eugenia (Alicia Moruno), non hanno in comune lo stesso padre come invece credeva.

Trame spagnole, La Promessa: Cruz racconta una grossa bugia al nipote Curro sulla madre Eugenia

Gli spoiler sui prossimi episodi della telenovela, dicono che Curro inizierà ad avere dei sospetti sul padre Lorenzo (Guillermo Serrano) dopo aver avuto una conversazione con Jana: in particolare quest’ultima dirà al ragazzo che il capitano potrebbe non essere il suo vero genitore. La reazione del giovane sarà abbastanza dura, dato che in un primo momento si adirerà parecchio con la domestica per aver offeso sua madre Eugenia.

Quando si renderà conto di aver esagerato nei confronti di Jana, Curro chiederà delle spiegazioni alla zia Cruz (Eva Martin) circa la delicata questione: quest’ultima, su suggerimento di Petra (Marga Martinez), racconterà una grossa menzogna al nipote, ovvero che sua madre Eugenia l’ha concepito in seguito ad una tresca clandestina.

Il giovane ragazzo riunirà tutti i tasselli del puzzle e comprenderà per quale ragione suo padre l'abbia sempre disprezzato: non è davvero suo figlio.

Curro mette alle strette Lorenzo, Jana si reca nella tomba del padre

A questo punto Curro troverà il coraggio per mettere alle strette il padre, Lorenzo, il quale confermerà la falsa versione della cognata dicendogli di avercela così tanto con lui proprio poiché è nato dall'infedeltà di sua madre Eugenia.

Curro rivelerà la cosa a Jana la quale però verrà assalito da un terribile dubbio.

Per fugarlo la domestica si recherà al cimitero e qui scoprirà che suo padre è morto nell’anno in cui lei stessa è nata. Cosa che, di fatto, le farà comprendere che Curro non può essere figlio dell’uomo, visto che è nato soltanto quattro anni dopo.

Un’evidenza che le darà modo di capire che Curro è “soltanto” il suo fratellastro, condividono la madre Dolores ma non il padre.

La domestica continuerà ad ogni modo ad ignorare chi sia il vero padre di Curro. Quest’ultimo rivolgerà le dovute scuse a Jana che troverà così il modo di rivelargli la verità sulle sue origini.