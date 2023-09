E' in arrivo un'altra settimana movimentata per i personaggi di Un posto al sole. Nello specifico, dall'11 al 15 settembre Roberto pretenderà che Tommaso venga sottoposto ad un test di DNA, mettendo in bilico i marchingegni di Lara. A quest'ultima non resterà altro da fare che chiedere a Filippo di intercedere per lei presso suo padre. Intanto Marina sembrerà sorda alle richieste di perdono di Ferri, ormai decisa a raggiungere Londra.

Spazio anche a Nunzio che sembrerà aver fatto breccia nel cuore di Diana. Pur continuando a farsi fare la corte da Alberto, l'architetta avrà in mente il cuoco del Vulcano.

Nel frattempo Nunzio verrà informato di un'ignota notizia da Silvia, destinato a metterlo in una scomoda posizione con Michele.

Anticipazioni Un posto al sole, dall'11 al 15/9: Niko informa Giulia dei progetti di Franco, ma lei si oppone

Non sarà certamente un bel rientro per Niko Poggi che, dopo le vacanze estive trascorse in Sicilia da Angela e Franco, scoprirà le drastiche condizioni di salute della cagnolina Bricca dovendo persino informare sua madre dei piani che i due hanno in serbo sulla Terrazza. Giulia non approverà il progetto del genero, opponendosi fermamente. Niko cercherà di mediare, ma la madre sarà totalmente dedita alle cure della cagnolina.

Vedendo Viola insieme al suo ex, Rosa proverà una forte sensazione di gelosia.

In realtà Bruni sarà a dir poco in apprensione per i sospetti che nutrirà circa la relazione tra Eduardo e il poliziotto Renda. Intanto quest'ultimo, spinto dall'amore per Viola, finirà per mettere a rischio la sua stessa vita esponendosi eccessivamente con il clan Sabbiese e il suo capo.

Si riaccende l'emozione tra Manuela e Niko

Mentre Micaela e Serena cercheranno di fare da Cupido con Manuela, la quale ha trascorso tutta l'estate a Palazzo Palladini, la ragazza incontrerà Niko ed entrambi si lasceranno prendere da una fortissima emozione. Preoccupata per la sua gemella, Micaela penserà ad un modo per allontanarla dai libri e farla divertire un po' come ai vecchi tempi, peccato che le cose prenderanno un'altra piega.

Nel dettaglio, le anticipazioni della soap opera campana svelano che la gemella di Manuela proverà a risvegliare i sentimenti verso Costabile, mettendo in campo un divertente ma strampalato piano.

Spoiler Un posto al sole, Roberto chiede il test del Dna, Lara supplica Filippo

Si tornerà poi a parlare di Lara e Tommaso nelle prossime puntate di Un posto al sole. Martinelli continuerà a cercare di guadagnare punti con Ferri, ma quest'ultimo la spiazzerà con una decisione troppo a lungo rimandata. Sarà così che si giungerà al fatidico momento della resa dei conti. Roberto, infatti, vorrà sottoporre il bambino ad un test del Dna: la messinscena di Lara verrà finalmente smontata?

A questo punto Roberto implorerà il perdono di Marina, ma la donna non cederà alle sue parole e si preparerà a partire per l'Inghilterra.

Lara, invece, perdurerà nel tentativo di stare insieme a Ferri, chiedendo persino a Filippo di mettere una buona parola per il bene di Tommaso.

Guido geloso, Nunzio in una difficile posizione con Michele

Nunzio riceverà una notizia da Silvia, che però potrebbe metterlo in una difficile posizione con Michele. Intanto Diana, pur accettando la corte di Alberto, proverà dell'interesse verso Nunzio. Nel frattempo Massaro tornerà a infastidire Guido cercando di coinvolgerlo ancora una volta in una delle sue tresche. Questa volta Mariella interverrà, cercando di riportare Sergio sulla strada virtuosa. Tuttavia, le parole della vigilessa finiranno per sortire gelosia nel povero Guido.