Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole previste nel corso della settimana 18-22 settembre rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Micaela, la quale si ritroverà a fare una pessima figura con Costabile, dopo essersi finta sua sorella.

Spazio anche alle vicende di Roberto Ferri che, in questi nuovi appuntamenti con la soap, si renderà conto di essere stato ingannato dalla sua ex Lara e studierà un modo per incastrarla e metterla definitivamente con le spalle al muro.

Figuraccia per Micaela: anticipazioni Un posto al sole al 22 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni di Un posto al sole fino al 22 settembre rivelano che, Micaela arriverà al caffè Vulcano per fare foto e video per la pagina social del locale, quando ad un certo punto arriverà Costabile.

La ragazza resterà ammaliata e, consapevole del fatto che sua sorella Manuela si attratta da lui, deciderà di mettere in atto un piano diabolico.

Micaela, dopo aver nascosto la ciocca di capelli colorati, si avvicinerà a Costabile e fingerà di essere Manuela.

Costabile si renderà conto subito dell'inganno, ma deciderà di stare al gioco e quindi prenderà in giro Micaela.

Solo alla fine dell'incontro, quando i due si accorderanno per un appuntamento a cena insieme, Costabile smaschererà Micaela, facendole fare una figuraccia.

Nel momento in cui accetterà l'invito, Costabile risponderà che ci sarà a patto che si presenti la vera Manuela e non la gemella.

Roberto Ferri incastrata l'ex Lara: anticipazioni Un posto al sole 18-22 settembre

Occhi puntati anche su Roberto Ferri: gli spoiler delle nuove puntate di Un posto al sole rivelano che l'uomo riuscirà a rendersi conto del fatto che Lara lo abbia ingannato in merito alla vicenda del piccolo Tommaso.

Ferri si mostrerà consapevole del fatto che quel bambino non sia davvero suo figlio e, a quel punto, dopo aver incastrato e smascherato le bugie della sua ex compagna, si metterà all'opera per riuscire a metterla definitivamente con le spalle al muro e in tal modo farle pagare il suo conto con la giustizia.

Di conseguenza, la situazione per Lara diventerà estremamente pericolosa: la donna rischia seriamente di finire in carcere per le malefatte nei confronti di Ferri.

Giulia preoccupata per Bricca: anticipazioni Un posto al sole 18-22 settembre

Spazio anche alle vicende di Giulia che, in questi nuovi episodi della soap opera, sarà in grande apprensione per le sorti della sua cagnolina Bricca.

Nel frattempo, però, la donna riuscirà a trovare anche un modo per guadagnare qualche soldino extra grazie alla Terrazza: fondamentale sarà un'intuizione di suo figlio Niko che la aiuterà a realizzare un nuovo progetto.