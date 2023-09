Lo sceneggiato Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:50 su Rai 3 e sulla piattaforma streaming RaiPlay.

Gli spoiler della soap opera per gli episodi che saranno trasmessi lunedì 18 e martedì 19 settembre, evidenziano che Roberto Ferri, a seguito della riconciliazione con Marina Giordano, sarà chiamato a comprendere come agire al meglio nei riguardi di Lara Martinelli. Micaela Cirillo, nel mentre, parrà dimostrerà un certo interesse nei confronti di Costabile Altieri, intanto Guido Del Bue dovrà affrontare una sorta di resa dei conti con Massaro.

L'imprenditore napoletano e la signora Giordano, infine, saranno d'accordo nel perseguire l'obiettivo di far restare il piccolo Tommaso con loro, nel frattempo il piano di Micaela nel far distrarre la sorella sembrerà funzionare a dovere.

Roberto dovrà capire come comportarsi con Lara

Adesso che l'amara verità è stata servita su un piatto, Roberto sarà chiamato a capire come agire nei riguardi di Lara.

Se da una parte, difatti, Ferri riuscirà a far tornare il sereno tra lui e la moglie Marina, dall'altra parte l'uomo si troverà davanti una dark lady che gli ha mentito spudoratamente in diverse occasioni, paternità del piccolo Tommaso in primis. Proprio Tommy, inoltre, sarà motivo di dibattito tra i due coniugi che mediteranno di tenerlo con loro nel prossimo futuro.

D'altro canto Martinelli non potrà più accampare scuse per difendersi o ricorrere a escamotage per insabbiare il tutto, quindi la sua situazione diverrà particolarmente intricata e la donna rischierà di finire in seri guai con la giustizia a causa delle numerose leggi infrante.

Micaela sarà interessata a Costabile

Le trame dello sceneggiato, riguardo gli episodi di lunedì 18 e martedì 19 settembre, anticipano che crescerà un certo interesse da parte di Micaela nei confronti del fratello di Speranza.

Otello, successivamente, sembrerà nutrire parecchia ansia per le sorti della sua "bambina", nel frattempo si verranno a creare le condizioni per una resa dei conti tra Massaro e Guido.

Mariella e Guido contro Bice e Sergio

Le anticipazioni di Un posto al sole, in merito alle puntate del 18 e 19 settembre che saranno trasmesse sulla terza rete Rai, svelano che nascerà un alterco tra due fazioni, ovvero da una parte ci saranno Bice e Sergio, mentre nell'altro versante ci saranno Guido assieme a Mariella.

Micaela, infine, continuerà ad avere in animo di far svagare la sorella e i tentativi in tal senso parranno dare i frutti desiderati da Cirillo.