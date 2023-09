Le anticipazioni della nuova puntata di Un posto al sole in onda martedì 26 settembre 2023 si concentrano sulle ricerche di Roberto, che sta facendo di tutto per ritrovare Ida, responsabile del rapimento del piccolo Tommaso. Lara sta cercando un escamotage per limitare i danni, tanto che Ferri ha deciso di temporeggiare e non chiamare la polizia, avanzando a tentoni. Nel frattempo Alberto scoprirà, suo malgrado, che Diana lo ha solo preso in giro e che non ha alcuna intenzione di tornare con lui. La reazione di Palladini sarà inaspettata. Problemi d'amore anche per Nunzio, disperato da quando ha saputo che Rossella ha accettato di sposare Riccardo: si deciderà a dichiararle i suoi reali sentimenti prima che sia troppo tardi?

Un posto al sole anticipazioni martedì 26 settembre 2023 episodio 6282

Rossella ha accettato di sposare Crovi, ma non sembra molto convinta della sua scelta, come ha anche notato Michele. Nunzio sta facendo di tutto per cercare di dimenticarla, trovando una piacevole distrazione in Diana. Il fatto di non esserle indifferente è anche una rivalsa nei confronti di Alberto.

Dal canto suo, Diana sta giocando con il fuoco, mettendo alla prova Palladini per vedere se è davvero cambiato e se può fidarsi di lui. Peccato che venga smascherata, con inaspettate conseguenze.

Proseguono le ricerche del piccolo Tommaso, sparito nel nulla con Ida, che lo ha portato con sé. Ferri ha scelto di non coinvolgere la polizia, ma è stato poi invitato da Marina a riflettere razionalmente sulla pericolosità della situazione.

Anticipazioni Un posto al sole del 26 settembre: Lara avanza su Marina

Disperato per la scomparsa di Tommy Roberto decide di denunciare Lara ma nell'episodio di martedì capisce che forse è ancora prematuro, visto che Martinelli potrebbe essere una pedina importante per rintracciare Tommaso. Ferri indietreggia temporeggiando ancora, con disappunto di Marina.

Non sarà facile per Marina accettare questa decisione, che favorisce per l'ennesima volta Lara: come si evolverà la situazione?

Intanto, Giulia riesce ad affittare la stanza alla Terrazza grazie all'aiuto di Raffaele.

Alberto scopre il doppio gioco di Diana, Nunzio disperato

Palladini non ha di certo un'indole accomodante e andrà su tutte le furie nella puntata di Un posto al sole in onda martedì 26 settembre.

Alberto scopre infatti che Diana lo ha solo preso in giro per metterlo alla prova e che in realtà è interessata a un altro uomo.

Alberto, furioso, sfoga la sua rabbia non solo contro Diana, ma anche contro la povera Clara, estranea a tutte queste dinamiche. Niko proverà come sempre a farlo ragionare, ma servirà a ben poco.

Infine Nunzio, tormentato dalle vicine nozze di Rossella e Riccardo, dopo essersi stordito, continua a distrarsi con la bella Diana.