Cosa succederà nelle prossime puntate di Uomini e donne previste dal 25 al 29 settembre su Canale 5? Le anticipazioni sulla trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi rivelano che Gianni si mostrerà a dir poco furioso nei confronti di Aurora, dopo che la dama si lascerà andare a delle pesanti illazioni nei suoi confronti.

Nessun ritorno in studio, invece, per Armando Incarnato: il cavaliere napoletano del trono over risulta ancora fuori dal cast di questa fortunata edizione del talk show.

Gianni furioso contro Aurora: anticipazioni Uomini e donne 25-29 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni di Uomini e donne fino al 29 settembre 2023 rivelano che tra Gianni e Aurora si accenderà la discussione in studio.

Dopo i diverbi delle precedenti settimane, la dama arriverà ad accusare Gianni di perpetrare "violenza verbale" nei suoi confronti al punto da mandarlo su tutte le furie.

Questa volta, infatti, l'opinionista non accetterà le accuse che gli verranno mosse dalla dama del trono over e deciderà di reagire veementemente.

Gianni confesserà di essere stufo delle accuse di Aurora, al punto da ammettere di essere disposto ad agire anche per vie legali.

L'ultimatum di Gianni ad Aurora: anticipazioni Uomini e donne al 29 settembre

Insomma, Gianni lancerà un ultimatum alla dama del trono over, chiedendole di smetterla con queste sue gravi accuse, altrimenti avrebbe dovuto vedersela con lui nell'aula di un tribunale.

Come si evolverà la situazione? Maria De Filippi riuscirà ad evitare il peggio e farà tornare il sereno in studio anche tra Gianni e Aurora, come in passato ha fatto tra Tina ed Elio?

In attesa dei risvolti di questa situazione, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne previste fino al 29 settembre 2023, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Gemma alle prese con le sue nuove frequentazioni.

Armando non torna in studio: anticipazioni Uomini e donne 25-29 settembre

Occhi puntati poi sul trono classico: Brando e Cristian hanno scelto di portare entrambi in esterna Beatrix, scoprendolo però solo nel momento in cui hanno visto i filmati in studio.

Sta di fatto che la reazione di Cristian non è stata delle migliori e non ha perso occasione per sbottare contro la giovane pretendente.

Cristian ha ammesso di essere particolarmente amareggiato, al punto da abbandonare il confronto che Beatrix stava avendo al centro dello studio con entrambi i due tronisti.

Nessun rientro, invece, per Armando Incarnato: gli spettatori continuano a chiedersi che fine abbia fatto e il perché della sua assenza in studio. Anche nel corso delle puntate di Uomini e donne in programma dal 25 al 29 settembre, Armando non sarà presente in trasmissione per le nuove riprese del talk show Mediaset.