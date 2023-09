Cambio programmazione per gli spettatori Mediaset durante il mese di ottobre. Le novità riguarderanno in primis la messa in onda di Terra amara, la soap opera del primo pomeriggio, che verrà ridotta nel daytime di Canale 5. I fan di Terra Amara, infatti, dovranno fare a meno dell'appuntamento della domenica pomeriggio così come gli appassionati de La Promessa dovranno accontentarsi di puntate decisamente brevi in daytime.

Terra amara viene ridotta: cambio programmazione Mediaset ottobre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset del prossimo ottobre, prevede una riduzione per Terra amara nella fascia del pomeriggio.

Se fino a questo momento la soap è andata in onda 7 giorni su 7 con puntate in prima visione assoluta, per tutto il mese di ottobre e per quelli a seguire, l'appuntamento verrà ridotto nella fascia del pomeriggio.

Terra amara, infatti, non sarà più in onda di domenica: al suo posto, infatti, ci sarà spazio per la messa in onda dell'appuntamento col daytime di Amici 23 condotto da Maria De Filippi, previsto nella fascia oraria che va dalle 14 alle 16:30 circa.

L'appuntamento con la soap opera, quindi, è confermato dal lunedì al venerdì alle ore 14:10 e il sabato con la puntata speciale di due ore, trasmessa prima di Verissimo.

La Promessa non si allunga in daytime: cambio programmazione Mediaset ottobre

La puntata speciale della domenica pomeriggio, invece, non tornerà in onda in nessun'altra fascia oraria del daytime e neppure in prime time su Canale 5.

Brutte notizie in arrivo anche per gli appassionati de La Promessa, la soap opera iberica che in questi giorni sta andando in onda con puntate "mini" della durata di appena 12-15 minuti prima di Pomeriggio 5.

I telespettatori hanno subito protestato sui social per chiedere un ritorno alla durata standard della soap, di almeno 30 minuti al giorno, come accade con Terra amara e Beautiful.

Ebbene, nonostante le richieste dei fan, Mediaset andrà avanti per la sua strada: la messa in onda de La Promessa non subirà alcun tipo di allungamento in daytime, bensì continuerà a essere trasmessa dalle 16:40 alle 16:55 circa.

Stop per Maria Corleone in prime time: cambio programmazione Mediaset ottobre

Per quanto riguarda la prima serata, invece, con il mese di ottobre si arriverà al gran finale della prima stagione di Maria Corleone. La fiction con Rosa Diletta Rossi saluterà il suo pubblico il prossimo mercoledì 4 ottobre con la messa in onda della quarta e ultima puntata in prima visione assoluta.

Gran finale in arrivo anche per La voce che hai dentro, la nuova fiction con protagonista Massimo Ranieri, che non sta brillando dal punto di vista auditel.