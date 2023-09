L'appuntamento con Uomini e donne prosegue su Canale 5 e le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che non ci sarà spazio per il ritorno in studio di Armando Incarnato.

Il cavaliere risulta fuori dal cast del dating show di Maria De Filippi, così come non ci sarà nessun rientro in scena per Biagio Di Maro.

Per Gemma, invece, arriverà il momento della prima delusione di questa stagione dato che Maurizio deciderà di intraprendere anche una nuova conoscenza.

Armando resta fuori dal cast over: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che in studio non si assisterà al ritorno di Armando Incarnato.

Il discusso cavaliere napoletano, quest'anno non ha preso parte al cast della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi e non è stato presente neppure nel corso dell'ultima registrazione di questa settimana.

Armando, quindi, risulta fuori dal cast del trono over e la sua presenza non è prevista neppure nel corso dei prossimi appuntamenti di questa stagione.

Ma per quale motivo il cavaliere non è stato riconfermato in studio? Al momento non si hanno informazioni certe sul perché di questa assenza e, lui stesso, sui social continua a non fornire dettagli.

Biagio non tornerà nel parterre over: anticipazioni Uomini e donne

Il parterre di Uomini e donne over non tornerà ad accogliere neppure Biagio Di Maro, il cavaliere che nella passata edizione aveva fatto infuriare la padrona di casa del talk show.

Durante l'estate si era parlato di un suo possibile rientro in studio nel cast del programma Mediaset, ma alla fine non sarà così.

La presenza di Biagio non è prevista in questa edizione del talk show che, dopo le prime settimane di programmazione su Canale 5, ha già riconquistato la leadership del primo pomeriggio con punte di share del 30%.

Gemma delusa da Maurizio: anticipazioni Uomini e donne

E poi ancora, le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne rivelano che ci sarà spazio anche per la prima delusione della stagione riguardante Gemma Galgani.

Sì, perché la dam torinese sta portando avanti la sua frequentazione con Maurizio, al quale ha riservato un rapporto di esclusività, togliendosi quindi la possibilità di conoscere e frequentare altre persone.

Peccato, però, che Maurizio non abbia fatto lo stesso: nel corso dell'ultima registrazione di questa stagione, il cavaliere ha scelto di conoscere anche una nuova dama e di iniziare a frequentarla fuori dal programma Mediaset. Un duro colpo per Gemma, la quale non ha gradito al 100% questa decisione del cavaliere.

I due riusciranno a superare questo ostacolo oppure si ritroveranno a dirsi addio definitivamente? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti.