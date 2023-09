Cosa succederà nel corso delle prossime puntate di Uomini e donne previste su Canale 5? Le anticipazioni dalle ultime registrazioni che presto arriveranno in tv, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Barbara, la quale si ritroverà a mettere già un punto alla sua nuova frequentazione in studio.

Spazio anche alle vicende di Roberta che, in questi nuovi appuntamenti con la trasmissione si ritroverà ai ferri corti con Cristina.

Scoppia la lite tra Roberta e Cristina: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che ci sarà spazio per una lite che terrà banco in studio e vedrà protagonista Roberta Di Padua.

Non è la prima volta che la dama tiene banco in studio con i suoi accesi diverbi e, questa volta, si ritroverà ai ferri corti con Cristina. Tra le due, quindi, ci sarà il primo momento di forte tensione di questa stagione e non si esclude che possano ritrovarsi a discutere per uno dei cavalieri presenti nel parterre della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi.

Spazio anche alle vicende di Barbara che, in queste nuove puntate del talk show, deciderà di mettere la parola fine alla sua nuova frequentazione con Alessio.

Barbara chiude già con Alessio: anticipazioni Uomini e donne

I due hanno avuto modo di vedersi e approfondire la conoscenza fuori dagli studi televisivi del talk show, ma alla fine Barbara si renderà conto di voler troncare il rapporto.

Il motivo? Le anticipazioni riguardanti le nuove puntate di Uomini e donne rivelano che Barbara farà una amara scoperta e verrà a sapere che Alessio ha chiesto di poter vedere fuori dagli studi anche un'altra dama con la quale c'è stato addirittura un bacio.

Tanto basterà per far annunciare a Barbara la sua decisione di troncare il rapporto e quindi voltare pagina dopo pochi giorni di frequentazione.

Gemma pazza di Maurizio: anticipazioni Uomini e donne

Situazione diversa, invece, per Gemma Galgani: le anticipazioni delle prossime puntate del talk show dei sentimenti, rivelano che la dama porterà avanti il suo rapporto con Maurizio e tutto sembrerà andare nel migliore dei modi.

La differenza di età tra Gemma e Maurizio non graverà più di tanto sul loro rapporto: i due si mostreranno particolarmente affiatati e in studio, la dama torinese, non potrà fare altro che spendere delle parole amorevoli nei confronti del nuovo cavaliere che l'ha saputa conquistare.

In attesa di vedere queste nuove puntate del talk show pomeridiano di Maria De Filippi su Canale 5, continuano gli ottimi ascolti della trasmissione, seguita da una media di circa 2,5 milioni di spettatori al giorno, pari ad uno share che viaggia tra il 24 e il 26%.

Dove rivedere Uomini e donne in tv e streaming online

Grandi risultati per la trasmissione anche in streaming: sono molti gli spettatori che, tutti i giorni, rivedono le puntate del talk show direttamente sul sito ufficiale Mediaset oppure su Witty Tv, dove spesso vengono caricati anche dei contenuti esclusivi legati alla puntata trasmessa nel pomeriggio di Canale 5.

Tra gli appuntamenti per rivedere Uomini e donne in tv, vi è anche quello su La5: tutti i giorni, nella fascia preserale dalle ore 19:40 alle 21:15 circa, viene trasmessa la replica della puntata pomeridiana andata in onda sulla rete ammiraglia Mediaset.

Anche in questo caso, gli ascolti premiano la trasmissione dato che la media giornaliera viaggia tra il 2,5 e il 3% di share.

Grande successo per la trasmissione anche sui social: ogni giorno, l'hashtag ufficiale della trasmissione raggiunge le prime posizioni della classifica degli argomenti più discussi su Twitter/X. I commenti dei fan risultano tanti anche su Instagram, dove gli utenti si divertono a commentare la messa in onda delle vicende dei vari protagonisti del talk show di Canale 5.