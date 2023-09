Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera italiana Un posto al sole ambientata in un immaginario condominio della Napoli bene. Le trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 25 al 29 settembre 2023, tutti i giorni su Rai 3 a partire dalle ore 20:50 circa.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sui problemi sentimentali di Nunzio, sull'inganno di Diana ad Alberto, sul ritrovamento di Tommaso, sulla proposta di Roberto ad Ida, sulla partenza imminente di Raffaele, sul trasferimento di Giulia, sull'impiego di Rosa a palazzo Palladini e sulle beghe matrimoniali di Massaro e Bice.

Marina non si fida di Ida

Le anticipazioni di Un posto al sole segnalano che Nunzio cercherà di stordirsi, tentando in tutti i modi di non pensare a Rossella e al suo matrimonio. Per distrarsi, il giovane trascorrerà del tempo con Diana. Alberto continuerà a corteggiare quest'ultima che deciderà di metterlo alla prova in modo da fare uscire la sua vera natura. Dopo essere stato truffato da Diana, Alberto sfogherà tutta la sua rabbia contro di lei e Clara. Niko tenterà di farlo ragionare ma tutti i suoi sforzi saranno vani. Roberto sarà molto avvilito a causa dell'insuccesso delle ricerche di Ida e Tommaso. Ferri si lascerà convincere da Marina a denunciare Lara per poi cambiare idea e decidere di temporeggiare.

Nel frattempo, la Martinelli sceglierà la pista giusta per trovare Ida e Tommaso. Dopo il rientro del piccolo a palazzo Palladini, Roberto caccerà Lara per concentrarsi sul suo rapporto con Ida. Marina mostrerà subito la sua diffidenza e i suoi dubbi sulla donna, chiedendo al marito di fare molta attenzione. Volendo tenere Tommaso con sé, Ferri sarà costretto a fare una proposta alla donna, mettendola con le spalle al muro.

Renato ostacola Giulia

Giulia si lascerà aiutare da Raffaele ad affittare una delle stanze della terrazza attraverso un sito specializzato. Renato lo verrà a sapere e le renderà tutto più difficile. Otello continuerà ad opporsi alla nomina di Rosa come sostituta di Raffaele nella portineria del palazzo. Quest'ultimo però sarà di parere opposto all'amico e cercherà in tutti i modi di trovare una soluzione per affidare le sue mansioni alla donna prima di partire per Barcellona.

Alla fine, Rosa riuscirà ad ottenere il posto pur continuando ad essere molto preoccupata per le sorti di Damiano, tanto da voler coinvolgere Viola per cercarlo. Guido sarà sempre più insofferente alla presenza di Bice nella vita di Mariella e tenterà di convincere l'amica a perdonare Massaro anche se non è poi così triste di aver ritrovato la libertà.