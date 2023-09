Le anticipazioni riguardanti le prime puntate di Uomini e donne in programma dall'11 settembre in poi nella fascia pomeridiana di Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di sorprese.

In studio torneranno alcuni vecchi protagonisti della trasmissione, tra cui Ida Platano, la quale però non ritornerà nel cast fisso del talk show.

Spazio anche al ritorno di Barbara De Santi e non passerà inosservata l'assenza in studio di Armando e Riccardo.

Ida in studio ma non entra nel cast fisso: anticipazioni Uomini e donne prime puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prime puntate di Uomini e donne di questa stagione 2023/2024, rivelano che ci sarà spazio per un ritorno di Ida Platano, la quale sarà pronta a raccontare come si sta evolvendo la sua relazione con Alessandro Vicinanza.

L'alchimia tra i due continua ad essere molto forte e, nel corso degli ultimi mesi, hanno avuto modo di trascorrere un bel po' di tempo assieme, concedendosi diversi viaggi.

I due sveleranno di aver preso in considerazione anche l'ipotesi di andare a convivere e quindi dimostreranno di essere pronti a fare sul serio.

Un ritorno che non passerà inosservato anche se, Ida Platano, non ritornerà a far parte del cast fisso della trasmissione Mediaset.

Il ritorno di Barbara De Santi nel parterre over: anticipazioni Uomini e donne

Contrariamente a quanto era stato annunciato questa estate, la dama siciliana non vestirà i panni di opinionista in questa nuova stagione del talk show di Canale 5.

E poi ancora, le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne di questa edizione, rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno in scena di un altro volto storico della trasmissione.

Trattasi di Barbata De Santi che, a distanza di un po' di anni dalla sua ultima partecipazione al programma, si rimetterà in gioco per continuare a cercare la sua anima gemella, con la speranza che questa volta possa essere quella giusta.

Armando e Riccardo assenti in studio: anticipazioni Uomini e donne settembre

Nel corso delle prime nuove puntate di Uomini e donne 2023/2024, ci sarà spazio anche per le vicende delle coppie protagoniste dell'ultima edizione di Temptation Island, le quali saranno presenti in studio per dei confronti che non passeranno inosservati.

Al centro dell'attenzione, poi, l'assenza di due volti storici del programma che non hanno preso parte alle prime registrazioni di questa stagione.

Trattasi di Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri che, contrariamente a quanto immaginavano i fan e spettatori del talk show, non saranno presenti in trasmissione nel corso delle prime puntate di settembre e non si esclude che il loro possa essere un addio definitivo.