Tra una settimana esatta, ovvero lunedì 11 settembre, prenderà il via la nuova edizione di Uomini e donne. Dopo circa quattro mesi di pausa, il dating-show condotto da Maria De Filippi tornerà su Canale 5 con una puntata che è stata registrata lo scorso 24 agosto. Le anticipazioni web fanno sapere che al debutto ci saranno soprattutto le presentazioni dei tronisti e del cast Over, ma anche tanti ospiti da Temptation Island.

Aggiornamenti sul futuro di Uomini e donne

Mancano meno di sette giorni all'esordio in televisione dell'edizione 2023/2024 di Uomini e donne: è dall'inizio di maggio che i telespettatori non assistono a contenuti inediti del format (prima della pausa estiva è stato trasmesso "il meglio di" per un paio di settimane), ma l'attesa sta per finire.

I fan più impazienti sanno già cosa andrà in onda lunedì 11 settembre: leggendo le anticipazioni delle tre registrazioni che ci sono state fino ad oggi, si possono conoscere tutti i temi che saranno affrontati su Canale 5 a partire dalla prossima settimana.

La prima puntata, dunque, sarà quasi totalmente dedicata alla presentazione del cast della nuova stagione, sia quello senior che quello giovane: sul trono si accomoderanno tre ragazzi, ma solo Manuela Carriero è un volto già noto al pubblico (i 22enni Brando e Cristian sono alla loro prima esperienza davanti alle telecamere).

I grandi assenti di Uomini e donne al rientro

Gli spoiler della puntata che segnerà il debutto in tv di Uomini e donne 2023/2024, riguardano sia i personaggi che sono stati riconfermati nel cast che quelli che non si sono visti in studio.

Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri non hanno partecipato a neppure una delle registrazioni che Maria De Filippi ha condotto sino ad ora, e i fan si chiedono da settimane il perché di questa assenza. Il pugliese, inoltre, lo scorso weekend è stato visto a Monopoli con una ragazza e c'è chi pensa che potrebbe essere questo il motivo del suo quantomeno momentaneo allontanamento dagli Elios.

Nel parterre, invece, figurano ancora tre dame storiche: Gemma Galgani (che sin dalle prime riprese ha adocchiato e poi corteggiato il 57enne Maurizio), Roberta Di Padua e Aurora Tropea.

A partire dal secondo appuntamento (che dovrebbe andare in onda tra il 14 e il 15 settembre prossimo), invece, nel cast del Trono Over rientreranno Barbara De Santi e Silvio Venturato, protagonisti del passato e oggi ancora alla ricerca dell'anima gemella.

Chi torna a Uomini e donne per un solo appuntamento

Alla prima registrazione stagionale di Uomini e donne, inoltre, hanno partecipato molti ospiti.

Le anticipazioni che impazzano in rete da un paio di settimane, fanno sapere che Maria De Filippi ha accolto l'appello che Pinuccia Della Giovanna le ha fatto in diverse interviste, invitandola per presentare la sua prima canzone. La signora di Vigevano, però, non è rientrata nel parterre ma è solo apparsa agli Elios nella puntata d'apertura della nuova edizione.

Alle riprese che si sono svolte lo scorso 24 agosto, però, hanno presenziato anche Filippo Bisciglia e tre coppie di Temptation Island 2023.

La padrona di casa del dating-show ha voluto aggiornare i telespettatori su quello che è successo al rientro dalla Sardegna tra Mirko e Perla (ancora ex e in studio con i loro nuovi compagni Greta e Igor), Gabriela e Giuseppe (fidanzatissimi) e Manuel e Francesca.

A proposito di quest'ultima, grazie al grande sostegno del pubblico ha sfiorato il trono di U&D ma per il momento la conduttrice ha preferito non darle quest'opportunità perché non la vede pronta a nuove conoscenze dopo la rottura con lo storico compagno.