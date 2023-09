Alcune recenti mosse social della corteggiatrice di Uomini e donne Beatriz D'Orsi stanno facendo sorgere alcuni dubbi ai fan sull'interesse che dice di provare per Brando. Oltre a "stuzzicare" Cristian in studio, la corteggiatrice sta utilizzando i social network come fanno le influencer, ovvero dando consigli su cose da acquistare.

I gesti della protagonista di Uomini e donne

Una Stories che Beatriz ha postato su Instagram in queste ore, non è piaciuta a vari spettatori di Uomini e donne.

Rientrando a casa dalle due registrazioni di questa settimana, la ragazza ha deciso di dare qualche suggerimento ai suoi follower, comportandosi come una influencer.

"Questo è il nome del libro che mi state chiedendo in tantissimi. Lo consiglio vivamente", ha scritto D'Orsi accanto allo scatto della copertina di "Fare pace con sé stessi" di Thich Nath Hanh.

La mossa della corteggiatrice del Trono Classico, ricorda in tutto e per tutto quelle delle "star del web" che promuovono abbigliamento, oggetti di cosmesi o cose da mangiare partendo da una pressante richiesta che farebbero i fan per scoprirne il brand.

La giovane spasimante di Brando, poi, ha ringraziato chi le sta dimostrando affetto tramite i social e ha aggiunto: "Ripudio la cattiveria. Non posso rispondervi, ma vi leggo".

Le perplessità dopo l'esordio a Uomini e donne

Dando consigli su cose da acquistare e instaurando un rapporto con i propri follower, Beatriz sembra essersi calata perfettamente nel ruolo di influencer.

Chi segue Uomini e donne, infatti, sta iniziando a dubitare dell'interesse che la ragazza dice di provare per Brando e queste sue ultime mosse social non aiutano sicuramente a fare chiarezza sulla situazione. Il sospetto che hanno alcuni spettatori, infatti, è che D'Orsi potrebbe ambire a diventare popolare sul web e che la partecipazione al dating-show di Canale 5 sia un mezzo per riuscirci nel modo più veloce possibile.

Il bacio e le critiche a Uomini e donne

In questi giorni, però, la corteggiatrice è al centro dell'attenzione mediatica anche per quello che ha fatto nelle due registrazioni che si sono svolte in studio.

Le anticipazioni del 27 settembre parlano di un confronto tra Beatriz e Cristian dopo che lei ha detto alla altre ragazze che il tronista sarebbe ancora interessato a conoscerla.

Per aver detto questa cosa, inoltre, D'Orsi è stata molto criticata sia dal romano che da alcuni componenti del cast che l'hanno trovata un po' troppo sicura di sé.

Per quanto riguarda Brando, in una recente esterna ha deciso di baciare la sua bella spasimante ma questo non l'ha bloccato dall'uscire anche con Silvia e dal rincorrere Raffaella che voleva auto eliminarsi dopo aver visto le effusioni con un'altra.

Per questa settimana le riprese di Uomini e donne sono finite, quindi il pubblico dovrà accontentarsi di assistere alla messa in onda delle puntate che Maria De Filippi ha condotto una decina di giorni fa.

Per capire se Beatriz è sincera oppure se la sua ambizione è diventare un'influencer, i fan dovranno attendere un po' e capire se qualcuno in studio chiederà spiegazioni sull'Instagram Stories che sta facendo tanto discutere.