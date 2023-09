Terra Amara prosegue con il racconto delle vite dei protagonisti di Cukurova e le anticipazioni annunciano grandi cambiamenti a casa Fekeli, visto che Mujgan e Fikret decideranno di lasciare Çukurova. Sempre più accecato dall'odio per Demir, Fikret litigherà spesso con lo zio per questo motivo, ma l'ennesima discussione lo porterà insieme a Mujgan a fuggire dalla città.

Anticipazioni Terra amara: duro litigio tra Fikret e Fekeli

Le anticipazioni di Terra amara raccontano che Fikret porterà avanti la sua vendetta contro la famiglia Yaman. Quando Fekeli scoprirà l'intento del nipote farà di tutto per fermarlo e questo farà nascere molte discussioni tra i due.

La goccia che farà traboccare il vaso sarà il piano che Fikret metterà in atto insieme a Umit e contro Zuleyha. Ali Rahmet impedirà al nipote di agire e gli chiederà di lasciare Cukurova. Le parole dello zio feriranno Fikret e dopo un pesante litigio dirà davanti a tutti che Fekeli non è suo zio. Mujgan, tuttavia, non avrà nessuna intenzione di rinunciare all'uomo che ama e gli chiederà di poter andare con lui.

Anticipazioni prossime puntate: Mujgan propone a Fikret di andare via insieme

Le prossime puntate di Terra amara vedono al centro delle scene un litigio tra Fikret e Fekeli, che terminerà nel peggiore dei modi. Dopo aver rinnegato lo zio, Fikret vorrà lasciare Cukurova e ne parlerà con Mujgan, ma la donna deciderà di seguirlo.

La dottoressa si dirà stanca della sua vita in città e chiederà a Fikret di organizzare un trasferimento altrove, dove poter ricominciare una nuova vita insieme. Fikret accetterà, ma imporrà a Mujgan di non salutare Fekeli e di non dirgli dove sono diretti. Per la dottoressa sarà difficile ignorare l'uomo che vuole bene come un padre, ma per amore di Fikret andrà al ranch e prenderà Kerem Ali senza dire nulla a nessuno.

Il dolore di Fekeli quando legge la lettera di addio

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Mujgan e Fikret lasceranno Cukurova per rifarsi una vita in Germania. La dottoressa rispetterà la richiesta di Fikret ed eviterà di salutare Fekeli, ma non potrà fare a meno di lasciargli un biglietto. Quando Ali Rahmet leggerà le parole di addio, e si renderà conto di aver perso per sempre anche il piccolo Kerem Ali, sarà distrutto dal dolore.

Si sentirà tradito da Mujgan, che ha sempre trattato come una figlia, e sempre più solo, dopo aver anche perso Hunkar e Yilmaz. Per Fekeli,l'unico conforto sarà parlare con Lutfiye, che ascolterà il suo sfogo.