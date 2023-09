Gemma Galgani scatena il caos a Uomini e donne. La dama torinese anche quest'anno è tornata ad essere una delle protagoniste indiscusse della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi e la sua presenza non sta passando inosservata.

Il motivo? Gemma si è subito gettata a capofitto in nuove conoscenze che, a quanto pare, non starebbero convincendo fino in fondo gli spettatori della trasmissione.

In tanti, infatti, sostengono che Gemma dovrebbe smetterla di elemosinare sentimenti e attenzioni con gli uomini e qualcun altro ritiene che la dama torinese dovrebbe essere mandata via dal cast del talk show.

Gemma scatena già il caos nello studio di Uomini e donne

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne è tornato ad appassionare gli spettatori del primo pomeriggio di Canale 5 e in tantissimi hanno subito commentato le nuove vicende di Gemma Galgani.

La dama torinese, infatti, è tornata al centro della ribalta per la sua frequentazione con Maurizio, un cavaliere di diversi anni più giovane di lei che sembra aver fatto breccia nel suo cuore.

Eppure, gli spettatori del talk show sembrano non credere nella buona riuscita di questa ennesima storia d'amore della dama torinese.

In tanti sostengono che, anche questa volta, Gemma starebbe forzando la situazione e quindi starebbe elemosinando sentimenti in studio per far breccia nel cuore di questo cavaliere.

'Basta elemosinare, è senza vergogna': Gemma finisce al centro delle polemiche a U&D

"Ma come si può a 70 anni, elemosinare sentimenti e attenzioni in questo modo? Gemma dovrebbe smetterla e tornare a casa", ha scritto un utente commentando sui social le vicende della chiacchieratissima dama torinese.

"Gemma ormai senza vergogna, è diventata davvero ridicola e non capisco perché la tengono ancora in trasmissione, invece di puntare su qualche volto nuovo", ha sentenziato un altro spettatore del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi.

"Gemma che si getta su ogni uomo pur di avere un minimo di attenzione. Ma davvero si è ridotta così?", ha scritto ancora qualcun altro in rete.

'Ha perso la dignità', i fan di Uomini e donne contro Gemma

"Le vicende di Gemma hanno davvero stufato: il pubblico non ne può più delle sue figuracce barbine e sarebbe il momento di rispedirla a casa sua", ha sbottato ancora un altro appassionato della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi.

"Ma possibile che Gemma non abbia un familiare che le dica di smetterla? Ha perso la dignità in questi ultimi anni per partecipare a questo programma, dovrebbe smetterla", ha commentato un altro utente puntando il dito contro la dama torinese onnipresente in studio da ben 13 stagioni.