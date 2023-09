Continua su Rai 1 l'appuntamento con la soap Il Paradiso delle Signore, trasmessa dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 16:05 circa. Dalle anticipazioni degli episodi che andranno in onda dal 25 al 30 settembre si apprende che Matilde sarà gelosa della vicinanza tra Conti e Diletta. Quest'ultima consegnerà all'uomo un fascicolo contro Tancredi.

Marcello avrà la conferma che Matteo è suo fratello, mentre Adelaide e Umberto sigleranno una tregua.

Maria è infelice

Nella puntata de Il Paradiso delle signore di lunedì 25 settembre, l'infelicità di Maria crescerà quando a casa giungerà un dono di Vito dall'Australia.

Intanto Matilde sarà contenta perché Conti ha seguito il suo consiglio in merito al modello per la copertina del Paradiso Market. Vittorio dovrà fronteggiare Diletta D'Ambrosio: la giornalista tornerà a Milano per incontrarlo. Salvatore avrà l'ennesima delusione, visto che Elvira gli dirà che per lei è solo un amico. Per Adelaide sarà un momento difficile perché Umberto sa di Odile e potrebbe usare questa cosa contro di lei.

Nell'episodio di martedì 26 settembre Alfredo si attiverà affinché Salvatore possa conquistare Elvira. Frigerio sarà gelosa della vicinanza tra Conti e D'Ambrosio. Marcello non sopporterà la presenza di Guarnieri a casa della contessa. L'uomo, però, chiarirà pure a Flora le sue intenzioni.

La giovane Puglisi, invece, si troverà in difficoltà con il padre, in quanto quest'ultimo contatterà Vito, ringraziandolo per il regalo fatto.

Marcello indaga su Matteo

Secondo le Anticipazioni Tv di mercoledì 27 settembre, il giovane Amato non avrà intenzione di arrendersi con Elvira. Lei, però, ormai penserà a un altro uomo.

Intanto, Maria e Matteo si vedranno di nuovo. La ragazza però sarà tesa, e di questo si accorgerà Agata, la quale capirà perché la sorella è irritata con Vito. Diletta si interesserà a Vittorio e vorrà capire il legame che ha con Matilde. Flora per errore racconterà una notizia importante sul conto di Adelaide a Fiorenza Gramini.

Quest'ultima ora potrà usarla contro la contessa.

Nella puntata di giovedì 28 settembre Barbieri non si fiderà di Matteo e, su consiglio della sorella Angela, avvierà delle indagini su di lui. In una vecchia scatola rinverrà qualcosa di inatteso e commovente. Nel frattempo, Perico non prenderà in considerazione l'idea che Elvira stia fingendo di essere fidanzata pur di non stare con Salvatore, mentre Umberto sarà infuriato con la giovane Ravasi. Vittorio e Frigerio si troveranno insieme, e la loro affinità sarà evidente.

Il fidanzamento di Elvira è dubbio

In base agli spoiler de Il Paradiso delle signore di venerdì 29 settembre, Marcello avrà la conferma che Matteo è suo fratello e chiederà a Maria dove si trovi, così da potersi scusare.

Intanto risulterà molto dubbio il fidanzamento di Elvira. Diletta consegnerà a Conti un fascicolo contenente numerose informazioni contro Tancredi. Infine Umberto e Adelaide decideranno di fare una tregua.