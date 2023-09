Lunedì 11 settembre sarà trasmessa la prima puntata della nuova edizione di Uomini e donne. I fan più impazienti, però, già sanno cosa è accaduto sia al rientro dalle vacanze sia nelle tre registrazioni successive: ad oggi, infatti, la redazione ha messo in cantiere ben quattro appuntamenti (che in tv saranno suddivisi almeno in tre parti vista la loro lunga durata). Oltre al cast fisso, all'interno degli Elios si sono alternati diversi ospiti al debutto: da Pinuccia ai protagonisti di Temptation Island, da coppie felici agli ex Federico e Carola.

Aggiornamenti sul futuro di Uomini e donne

Dallo scorso 24 agosto, ovvero da quando sono ricominciate le registrazioni, i fan di Uomini e donne sanno chi è stato riconfermato nel cast e chi no, soprattutto tra i "veterani" del Trono Over.

Nel parterre dell'edizione 2023/2024, infatti, lunedì prossimo i telespettatori ritroveranno: Gemma, Roberta, Aurora e Cristina per le dame, Elio per i cavalieri. Grandi assenti delle prime quattro puntate stagionali, sono stati i discussi Armando e Riccardo: i due non hanno preso parte a nessuno degli appuntamenti che si sono svolti fino ad ora e Maria De Filippi non ha mai fatto cenno né a loro né al perché non ci fossero.

Per quanto riguarda i tronisti, al debutto ne sono stati presentati tre: gli sconosciuti Brando e Cristian, e Manuela Carriero di Temptation Island.

Via vai negli studi Uomini e donne

Le anticipazioni delle prime tre puntate di Uomini e donne 2023/2024, però, riguardano anche i tanti ospiti che si sono avvicendati in studio: Maria De Filippi, infatti, ha deciso di iniziare la nuova stagione avvalendosi anche di graditi ritorni, come quello di Pinuccia Della Giovanna.

L'ex dama del Trono Over ha partecipato alla prima registrazione, ma solo per fare promozione alla sua canzone: terminata l'esibizione, la signora di Vigevano è andata via e non ha più fatto ritorno agli Elios.

Alle riprese del 24 agosto hanno preso parte anche tre coppie di Temptation Island: Filippo Bisciglia ha ripercorso a voce il viaggio nei sentimenti di sei concorrenti di quest'anno, a partire dagli ormai ex Mirko e Perla. I due si sono presentati davanti alle telecamere del dating-show con i loro nuovi compagni, ovvero i tentatori Greta e Igor.

Confronto acceso anche tra Francesca e Manuel: i due si sono lasciati al falò e ad oggi non sono tornati insieme, anzi lei ha sfiorato il trono ma la presentatrice ha preferito aspettare di darglielo perché non la vede ancora pronta a nuove frequentazioni.

Ospiti della puntata che andrà in onda l'11 settembre, anche Gabriela e Giuseppe.

Riccardo e Armando assenti a Uomini e donne

Alla seconda registrazione di Uomini e donne 2023/2024, invece, hanno partecipato solo Lavinia Mauro e Alessio Corvino: i due si sono fidanzati al termine della scorsa edizione e ad oggi sono una delle pochissime coppie del Trono Classico ancora unite.

Gli ospiti della terza puntata, invece, sono stati ben quattro: Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono tornati agli Elios per raccontare che tra loro procede tutto a gonfie vele e che nei prossimi mesi potrebbero andare a vivere insieme a Salerno.

La dama e il cavaliere non hanno avuto duri confronti, anche perché in studio non c'erano né Armando né Riccardo.

Gran parte del tempo a disposizione nelle riprese del 29 agosto, invece, è stato occupato dal faccia a faccia tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli: i due si sono scelti la scorsa primavera, ma a luglio hanno messo un punto alla relazione per incompatibilità caratteriale.

Alla puntata che è stata registrata il 6 settembre, invece, non hanno partecipato ospiti ma è stata segnata da un fortissimo litigio tra Gianni Sperti e Aurora Tropea del Trono Over.