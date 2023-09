Nelle seconda stagione di My home my destiny, disponibile su Mediaset Infinity, emergerà il lato più oscuro di Mehdi. In un impeto di follia, infatti, il giovane arriverà anche a segregare in casa Zeynep.

Zeynep apprende del passato tra Mehdi e Burhan

In città tornerà Burhan e quindi Zeynep vorrà sapere perché con Mehdi ci sia un rapporto fatto puramente di odio. Ma non saprà dove trovare le informazioni necessarie e così andrà da Sultan, visto che conosce tutte le dinamiche del quartiere. La donna le racconterà che da ragazzi Mehdi e Burhan erano amici, ma il rapporto è cambiato a causa di un omicidio.

Il padre di Burhan ha fatto fuori quello di Mehdi, l'amicizia tra i due si è interrotta e in più il comportamento della gente del quartiere ha costretto Burhan a scappare all'estero.

Mehdi trova Müjgan insieme a Burhan

Zeynep capirà che Burhan è innocente, viene visto come un nemico solo per quello che ha fatto il padre. Si rivedrà un po' in lui, visto che la ragazza in passato è stata giudicata per via del comportamento del padre Bayram. Ne parlerà con Mehdi, ma il discorso non avrà l'effetto sperato.

Mehdi picchierà Burhan e lo condurrà in carcere. Lo farà perché lo vedrà in compagnia di Müjgan e la cosa lo manderà fuori di sé.

La violenza di Mehdi

Zeynep si preoccuperà: se Burhan dovesse morire, Mehdi rischierebbe di mettere le radici in carcere.

Andrà in ospedale per sincerarsi sulle sue condizioni di salute. Ha una commozione cerebrale, ma Burhan deciderà di non denunciarlo, così Mehdi verrà rilasciato.

Una volta a casa scoprirà della visita in ospedale di Zeynep. Non tollererà che la moglie sia andata dal suo nemico, così penserà bene di controllarla: ogni volta che vorrà uscire di casa dovrà chiedergli il permesso.

Zeynep reclusa in casa

Zeynep deciderà di non sottostare agli ordini del marito e andrà al lavoro senza chiedergli nulla. Quella sera, inoltre, verrà accompagnata a casa da Barış, il suo capo, gesto che le costerà caro. A casa ci sarà Müjgan a osservare la scena, che si presenterà come un'occasione ghiotta per dare l'ennesima stoccata alla cognata, quella che non sopporta perché le ha portato via il fratello, che ultimamente ha messo da parte Müjgan per passare più tempo con Zeynep.

La donna racconterà a Mendi tutto, che le darà un compito da svolgere. La mattina seguente, quando Zeynep proverà ad andare al lavoro, troverà la porta chiusa a chiave. È un ordine di Mehdi: Zeynep non può più uscire di casa, nemmeno per andare a lavorare. Sarà Müjgan a controllare ogni sua piccola mossa.

Zeynep inizierà a urlare e Mehdi sarà proprio lì fuori a sentirla, ma non si farà impietosire dalle urla della moglie.