Da quando sono iniziate le registrazioni della nuova edizione di Uomini e donne, fan e curiosi stanno commentando l'inaspettata assenza di Armando Incarnato nel parterre maschile del Trono Over. Se da un lato c'è chi sente la mancanza del cavaliere nelle prime puntate, dall'altro c'è chi esulta non vedendolo più in televisione: tra questi ultimi spicca Pamela Barretta, storica antagonista del napoletano che in queste ore lo ha punzecchiato sui social network, dicendo che tanti sono felici della sua assenza.

Aggiornamenti sul protagonista di Uomini e donne

Non solo Veronica Ursida è felice dell'assenza di Armando negli studi di Uomini e donne (l'ha dichiarato in un'intervista rilasciata al settimanale Mio); il 18 settembre scorso, infatti, anche un'altra ex dama del cast si è esposta per commentare la mancata partecipazione di Incarnato alle prime puntate dell'edizione 2023/2024 del dating-show.

Tra le storie che Pamela Barretta ha pubblicato sul suo profilo Instagram ieri pomeriggio, spicca quella con la quale ha voluto punzecchiare il cavaliere che non si vede agli Elios dall'inizio di maggio, ovvero dall'inizio della pausa estiva.

Inquadrando la televisione mentre su Canale 5 era in onda il programma al quale ha partecipato diversi anni fa, la pugliese ha esclamato: "Vedo che manca ancora una persona, per la mia gioia e per la gioia di tanti.

Il karma torna sempre".

Il commento sul 'veterano' di Uomini e donne

"Mi avete scritto in tanti che tornerà, ma io non credo dopo le ultime dichiarazioni della sua ex. Lei dice di non essere mai stata single, quindi ne dubito", ha concluso Pamela nello sfogo social.

La brindisina ha fatto riferimento a una storia Instagram che Jeanette (ex fidanzata di Armando) ha condiviso sul suo account alcuni giorni fa: anche se per pochi secondi, in rete è apparsa una foto della giovane accanto alla scritta "Mai stata single" e tra l'altro c'è chi è certo che questo scatto sia stato realizzato a casa di Incarnato (anche per questo lei l'avrebbe cancellato poco dopo averlo pubblicato).

Una teoria che sta serpeggiando sul web, dunque, è che il cavaliere potrebbe non figurare nel parterre del Trono Over anche a causa del suo discusso rapporto con la donna che è rimasta nella sua vita anche dopo la rottura.

Anticipazioni sulla puntata di Uomini e donne

Pamela e Veronica, due delle tante dame con le quali Armando si è scontrato sia in televisione che sui social network, stanno esultando per l'assenza del napoletano nel parterre, ma molti fan non sono certi che si tratti di un addio definitivo.

L'edizione 2023/2024 di Uomini e donne è iniziata da più di una settimana e il cavaliere non si è ancora esposto per commentare la sua mancata partecipazione alle prime sei registrazioni: a insospettire i telespettatori, però, è anche il silenzio di Maria De Filippi sul perché Incarnato e Guarnieri non hanno più messo piede agli Elios al rientro dalle vacanze.

Si è vociferato di possibili nuovi amori ma anche della scelta o della redazione o dei diretti interessati di mettere fine all'avventura nel programma, ma nessuno degli addetti ai lavori ha ancora confermato o smentito queste teorie.

Fatto sta che per ora il dating-show sta facendo a meno di due veterani della sua versione senior, due personaggi che per anni hanno monopolizzato intere puntate con litigi, frequentazioni e infiniti tira e molla come quello tra Ida e Riccardo.

A proposito della bresciana, nei prossimi giorni sarà ospite di una puntata assieme al fidanzato Alessandro per raccontare come vanno le cose e se ci sono importanti progetti per il futuro.