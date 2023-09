A partire da lunedì 2 ottobre 2023 inizierà una nuova settimana di programmazione di Uomini e donne, con puntate in onda su Canale 5 fino a venerdì 6 ottobre. In esse qualcosa si smuoverà nel rapporto tra Gemma e Maurizio visto che tra i due ci sarà un bacio a stampo. Baci anche tra Aurora e il cavaliere Marco. Polemiche invece in studio per una segnalazione su Marco, il corteggiatore di Manuela Carriero. Tra i due ci sarà uno scontro molto acceso, ma alla fine tutto si risolverà.

Scatta il bacio tra Gemma e Maurizio nelle prossime puntate di Uomini e donne

Quanto andrà in onda su Canale 5 a partire da lunedì 2 ottobre, fa riferimento principalmente a quanto accaduto nella registrazione dello scorso 15 settembre. Scorrendo le anticipazioni, protagonista indiscussa sarà ancora una volta Gemma Galgani. La dama torinese, in questo inizio di stagione, non si è di certo risparmiata e ha messo gli occhi su Maurizio Laudicino, un corteggiatore più giovane di lei di ben quindici anni. Nelle puntate appena trasmesse su Canale 5, il pubblico li ha visti trascorrere alcun giorni insieme in Sardegna. Tra loro, sino ad oggi, non è successo gran ché. Le cose però, sembrano destinate a cambiare nelle prossime puntate, visto che tra loro ci sarà un bacio.

Non resta che attendere per scoprire se il loro rapporto si evolverà oppure no.

Aurora bacia Marco, i due si danno l'esclusiva a U&D

È inequivocabile il fatto che Gemma sia molto presa dal 57enne Maurizio. Ci sono anche altri due protagonisti del Trono Over che si lasceranno andare ai baci. Si tratta di Aurora e Marco. Nel corso di queste nuove puntate di Uomini e donne, i due si daranno l'esclusiva, il che fa supporre che la loro conoscenza si stia facendo sempre più seria.

Viene da chiedersi come commenterà questo fatto Gianni Sperti. E' ormai noto a tutti che tra l'opinionista e la dama non scorre buon sangue. Non resta che rimanere sintonizzati su Canale 5 per scoprire ulteriori dettagli su questa vicenda.

U&D, puntate sino al 6 ottobre: segnalazione su Marco, il corteggiatore di Manuela

Nelle puntate in onda dal 2 al 6 ottobre, ci saranno novità anche al Trono Classico.

Scoppierà il caos in studio a seguito di una segnalazione su Marco, il corteggiatore della tronista Manuela Carriero. Stando a essa il giovane sarebbe solo alla ricerca della visibilità e non sarebbe particolarmente interessato alla tronista. L'uomo durante la puntata si difenderà dalle accuse, sostenuto anche dai due opinionisti. Manuela invece, lo metterà in discussione e questo atteggiamento non piacerà affatto al corteggiatore. Alla fine però, i due si riappacificheranno e balleranno insieme a centro studio.