Durante la puntata di Uomini e Donne, in onda giovedì 13 settembre, Francesca Sorrentino e Manuel Maura sono stati protagonisti di un confronto. Stando a una segnalazione ricevuta dalla blogger Deianira Marzano, al momento dei saluti finali Manuel si sarebbe avvicinato a Roberta Di Padua per salutarla e avrebbe proposto di corteggiarla in quanto la troverebbe una bellissima donna.

La segnalazione su Manuel

Manuel Maura ha partecipato a Temptation Island con Francesca Sorrentino: quest'ultima dopo avere appreso dei numerosi tradimenti da parte del compagno, ha deciso di lasciare il programma da single.

Ospiti a Uomini e donne per un confronto, i due ex hanno confermato di non volere tornare insieme. In particolare, Manuel ha sostenuto di essere disposto a riconquistare la sua ex ma quest'ultima lo rifiuterebbe di continuo. Secondo quanto si apprende da una segnalazione riportata da Deianira Marzano le cose non starebbero realmente così: "Durante la registrazione, ai saluti finali, Manuel si è avvicinato a Roberta per salutarla e proporsi di corteggiarla perché molto interessato".

La stessa Marzano ha chiesto ai suoi follower di prendere la notizia come un pettegolezzo non confermato, poiché si tratta di una segnalazione da verificare. Tuttavia, nel caso si trattasse di una cosa corrispondente alla verità Roberta Di Padua potrebbe accettare il corteggiamento di Manuel, poiché durante la messa in onda di Temptation Island aveva espresso dei commenti positivi sul giovane romano.

Il confronto tra Francesca e Manuel

Francesca Sorrentino e Manuel Maura sono stati invitati a Uomini e Donne per raccontare come procede la loro vita dopo la partecipazione a Temptation Island. In particolare, il giovane ha confidato di avere risentito la sua ex e di sentire la mancanza soprattutto ora che arriva l'inverno. Tale affermazione non è stata digerita da Francesca che ha replicato stizzita: "Certo perché con l’arrivo di ottobre e novembre vuoi la compagnia".

A quel punto è intervenuta la conduttrice e ha spiegato di non avere proposto a Francesca il trono, poiché crede che non sia ancora pronta ad aprire il suo cuore ad altre conoscenze. La ragazza con tono ironico ha riferito che nel caso Manuel dovesse tornare, la sua risposta sarà quella di invitarlo ad andare dove ha trascorso l'estate.

Poi, è tornata a criticare il suo ex definendolo una persona superficiale: "Volevo solo una persona da avere accanto".

Prima di lasciare lo studio e occuparsi del Trono Over e Classico, Maria De Filippi si è rivolta a Francesca facendole sapere che la porta del dating show è sempre aperta: "Quando sei pronta per il trono, basta chiamare".