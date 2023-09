Il Paradiso delle Signore 8 prosegue con le vicende ambientate nella Milano degli anni Sessanta su Rai 1.

Secondo le anticipazioni della puntata di mercoledì 20 settembre, per Barbieri sarà il momento di fare i conti con il passato, e contatterà Angela per parlarle del fratellastro Matteo. Inoltre, Salvatore chiederà a Vittorio di posare in copertina per far colpo su Elvira, il tutto mentre Ciro rischierà di scoprire che sua figlia lavora al Paradiso.

Anticipazioni della puntata di mercoledì 20 settembre: Marcello sconvolto da Matteo

La puntata de Il Paradiso delle signore 8 di mercoledì 20 settembre vedrà tra i protagonisti Marcello che si dividerà tra i problemi della Contessa e le questioni personali.

Barbieri infatti, dopo aver saputo di avere un altro fratello parlando con Matteo, resterà sconvolto.

Marcello sarà deciso a ricostruire la storia della sua famiglia e per farlo telefonerà ad Angela in Australia. L'uomo informerà sua sorella dell'esistenza di Matteo e con lei proverà a capire qualcosa di più riguardo al loro passato. Successivamente, Marcello confiderà tutto al suo amico Armando Ferraris che come sempre saprà ascoltarlo dandogli il consiglio giusto.

Anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8: Adelaide sarà molto triste

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 di mercoledì 20 settembre raccontano che Adelaide non riuscirà a rinunciare a sua figlia Odile. Il rifiuto della ragazza sarà insopportabile per la contessa che si chiuderà nel suo dolore confidandosi solo con Marcello e Matilde.

Umberto, invece, continuerà a essere all'oscuro di tutto ma insisterà per capire cosa stia succedendo a sua cognata, visibilmente cambiata. Per questo motivo, l'uomo si recherà alla villa, ma quando proverà a vedere Adelaide sarà cacciato via brutalmente da Marcello.

Salvatore sarà deciso a conquistare Elvira

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 rivelano che Ciro si recherà al grande magazzino di Vittorio e solo per un soffio non scorgerà Agata.

L'uomo, infatti, non ha ancora idea del fatto che la sua secondogenita stia lavorando come commessa.

Per Alfredo, invece, arriverà un'ottima possibilità perché Irene proporrà il suo volto per la copertina del Paradiso Market. Anche Salvatore, tuttavia, vorrà avere questa possibilità perché gli sembrerà un ottimo modo per conquistare Elvira. Amato, quindi, chiederà a Vittorio di poter posare come modello per la rivista.