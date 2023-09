Le anticipazioni riguardanti la nuova registrazione di Uomini e donne del 15 settembre rivelano che ci sono stati vari colpi di scena legati in primis alle vicende di Gemma.

Per il trono classico, invece, si è parlato della segnalazione arrivata sul conto di Carlo, uno dei pretendenti di Manuela: il giovane, però, è stato prontamente difeso e sostenuto dai due opinionisti del talk show.

Gemma bacia il giovane Maurizio: anticipazioni Uomini e donne registrazione 15 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e donne del 15 settembre, rivelano che c'è stato spazio per le novità levate al percorso di Gemma Galgani, la quale sta portando avanti la sua frequentazione col giovane cavaliere, Maurizio.

Tra i due, in questo nuovo incontro avvenuto fuori dagli studi della trasmissione di Maria De Filippi, c'è stato un nuovo intenso bacio e tutto sembra procedere per il verso giusto.

Al termine delle riprese, Maurizio ha annunciato che avrebbe lasciato Roma per tornare di nuovo a Livorno e, a quel punto, Tina ha subito colto la palla al balzo, facendo presente a Gemma che avrebbe dovuto seguirlo e quindi passare questo weekend con lui.

Aurora si lascia andare con Marco: anticipazioni Uomini e donne registrazione 15 settembre

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler di questa nuova registrazione di Uomini e donne rivelano che c'è stato spazio anche per un bacio che ha visto protagonista Aurora, la quale si è lasciata andare col cavaliere Marco.

I due si sono trovati molto bene insieme e, per il momento, hanno scelto di darsi l'esclusiva e quindi di non far scendere altre persone in studio per farsi corteggiare.

Per quanto riguarda il trono classico, invece, a tenere banco sono state le vicende della tronista Manuela e dei suoi giovani pretendenti che stanno provando a far breccia nel suo cuore.

Segnalazione su Carlo, Manuela furiosa: anticipazioni Uomini e donne registrazione 15/09

Le anticipazioni che arrivano da questa nuova registrazione di Uomini e donne del 15 settembre, rivelano che la prima parte della trasmissione è stata incentrata su una segnalazione legata al giovane Carlo, che lo metteva in cattiva luce.

Il giovane pretendente, però, è stato prontamente difeso da Tina che si è schierato dalla sua parte ritenendo infondate queste segnalazioni sul suo conto e poi la stessa cosa ha fatto anche Gianni Sperti.

Carlo, presente in puntata, si è in parte arrabbiato per il comportamento di Manuela che lo ha messo in discussione ma alla fine, dopo un acceso e lungo confronto in studio, i due hanno fatto pace e si sono concessi un ballo insieme.