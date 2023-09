Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 dall'11 al 15 settembre confermano che Roberto non si fiderà più di Lara. L'imprenditore inizierà a nutrire sempre più dubbi sulla paternità di Tommaso e deciderà quindi di procurarsi qualche oggetto del bambino per effettuare un test del DNA. Martinelli, dinanzi alla determinazione dell'uomo, non potrà fare altro che inscenare una crisi di rabbia e scappare via col piccolo mentre Ferri, sempre più convinto che la donna nasconda qualcosa, deciderà di riconquistare Marina.

Un posto al sole, anticipazioni dall'11 al 15 settembre: si avvicina il battesimo di Tommaso

Nelle puntate di Un posto al sole, che hanno chiuso la precedente stagione, è stato svelato che il battesimo di Tommaso (Luigi De Feo) è stato fissato per giovedì 14 settembre. Le anticipazioni sembrano però suggerire che tutto potrebbe saltare.

Nei prossimi episodi, Lara (Chiara Conti), emozionatissima per l'evento, si recherà da Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) per aggiornarlo sui preparativi. L'imprenditore però si mostrerà evasivo e distaccato e spegnerà ogni entusiasmo della compagna. In realtà Ferri sarà pensieroso, perché intento a leggere un articolo su internet che parla della sua separazione da Marina (Nina Soldano)

Roberto prova a rubare un oggetto del bambino

Roberto non smetterà di pensare a Marina e alle parole che gli ha rivolto prima di andare via.

Mentre Lara sarà concentrata sul battesimo, Ferri avrà in mente, gli avvertimenti di sua moglie, e proverà quindi ad impossessarsi di un oggetto di Tommaso in modo da poterlo usare per effettuare un test di paternità.

All'ultimo momento, arriverà però Lara che beccherà l'uomo intento a frugare tra le cose di Tommaso. Dinanzi all'imminente pericolo, la donna si mostrerà aggressiva e chiederà spiegazioni a Ferri.

Quest'ultimo rivelerà di voler esaminare il DNA del bambino mettendo così Lara alle strette. Martinelli, consapevole di non avere vie di scampo, fingerà una scenata in cui andrà via offesa da Palazzo Palladini, minacciando l'uomo di non fargli rivedere più Tommy.

Un posto al sole, puntate 11-15 settembre: Lara chiede aiuto a Filippo

Il gesto eclatante di Lara non intimorirà Ferri ma, anzi, per lui sarà un'ulteriore riprova della malafede della donna. In seguito l'uomo ignorerà la sua compagna e proverà a chiedere perdono a Marina (Nina Soldano) Le sue parole, però, non sortiranno l’effetto sperato e l'imprenditrice si preparerà a partire per Londra.

Nel frattempo Lara, rimasta sola, farà un ultimo tentativo disperato cercando l'aiuto di Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro). I due non si sono mai mostrati ostili verso di lei, tuttavia sono più fedeli a Marina, quindi risulta davvero difficile capire cosa potrebbe succedere, visto che, al momento, per la donna restano aperte solo tre strade: la confessione, la fuga o un ultimo tentativo di manipolare il test.