Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 dall'11 al 15 settembre, confermano che Roberto aprirà finalmente gli occhi su Lara. Logorato dai dubbi insinuatigli da Marina, Ferri chiederà a Lara di fare il test del Dna a Tommy, mettendo così la donna in seri guai.

Nel frattempo Giulia scoprirà che Franco ha nuovi progetti in merito alla Terrazza, mentre Damiano si troverà in grave pericolo di vita.

Roberto vuole scoprire la verità su Tommy

Sembra proprio che la fortuna presto volterà le spalle a Lara (Chiara Conti). Nelle prossime puntate di Un posto al sole Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) sarà sempre più tormentato dai dubbi.

Le parole di Marina (Nina Soldano) continueranno a riecheggiare nella sua testa e l'uomo deciderà così di fare un test del Dna a Tommy, in modo da dissipare ogni dubbio.

Per Lara le cose si metteranno davvero male, così la donna farà un ultimo tentativo disperato, appellandosi a Filippo affinché riporti suo padre alla ragione. Considerate le premesse difficile che Sartori possa aiutare Lara, a cui non resterà altro che la fuga o trovare un modo per manomettere anche questo test.

Nel frattempo Ferri proverà a ricucire i rapporti con Marina, tuttavia la donna non sembrerà propensa al perdono e si preparerà a partire definitivamente per Londra

Un posto al sole, anticipazioni 11-15 settembre: Giulia ignora i suggerimenti di Franco

Niko (Luca Turco), rientrato a Napoli, si riavvicinerà a Manuela (Gina Amarante).

Micaela però non si fiderà di questo ritorno di fiamma e farà il possibile per spingere la sorella tra le braccia dell'aitante Costabile Altieri (Antonio Fiore).

Giulia verrà messa al corrente, da suo figlio, dei nuovi piani di Franco (Peppe Zarbo) in merito alla Terrazza. Le anticipazioni non svelano altro, ma sottolineano che la mamma di Niko preferirà dedicare tutte le sue attenzioni alla cagnolina Bricca, ignorando qualsiasi disposizione di Boschi in merito all'appartamento.

Un posto al sole, puntate dall'11 al 15 settembre: Damiano in pericolo di vita

Viola (Ilenia Lazzarin) sarà sempre più sospettosa su Damiano (Luigi Miele) dopo averlo visto confabulare con Edoardo (Fiorenzo Madonna). La donna deciderà così di affrontare il poliziotto per chiedergli spiegazioni. Renda, a causa dei sentimenti che prova per la figlia di Ornella, finirà per esporsi troppo con Sabbiese e il suo clan, mettendo così in serio pericolo la sua vita.

Nel frattempo Rosa (Daniela Ioia), ignara di cosa stia succedendo, non potrà fare a meno notare la forte intesa tra Viola e il suo ex marito, e questo scatenerà in lei una forte gelosia.