Nella puntata di Un posto al sole del 18 settembre ci saranno colpi di scena e novità per i protagonisti della soap. Le anticipazioni rivelano che Guido avrà un acceso confronto con Sergio Massaro, ma i motivi del litigio non sono stati chiariti.

Otello sarà in ansia per la sua motocicletta, mentre Roberto Ferri farà pace con Marina e dovrà affrontare Lara. Micaela, invece, non sarà indifferente al fascino di Costabile.

Un posto al sole, anticipazioni 18/9: Guido e Sergio ai ferri corti

A casa Del Bue, le scaramucce e le liti sono all'ordine del giorno.

Nelle ultime puntate di Un posto al sole, Mariella ha avuto più di uno scontro con Serena e con le gemelle Cirillo. Nell'appuntamento di lunedì 18 settembre, invece, sarà Guido ad avere problemi con Sergio.

Le anticipazioni dell'episodio della soap partenopea riportano che i due vigili avranno un'accesa discussione ma, al momento, non è chiaro come mai il marito di Bice litigherà con Del Bue e se la motivazione che porterà allo scontro sia legata a vecchi rancori o se ci siano nuove ragioni. Inoltre, dalle indiscrezioni trapelate in rete, non è emerso se Guido e Sergio faranno pace.

Un posto al sole, trama 18/9: Otello in ansia per la sua motocicletta

Otello, dopo la morte della moglie Teresa, ha deciso di tornare a Palazzo Palladini.

Per svagarsi un po', Testa ha ripreso ad andare in motocicletta, e Nunzio ha aiutato l'ex vigile urbano a risolvere alcuni problemi al motore. Purtroppo, però, la moto di Otello darà ancora preoccupazioni al nonno di Rossella.

Le anticipazioni di Upas sottolineano che, nell'episodio di lunedì 18 settembre, Otello sarà in ansia per la sua "bambina", ma non è trapelato nessun dettaglio in merito alla vicenda.

Upas, episodio 18/9: Roberto fa pace con Marina

Dopo settimane di litigi, per Roberto e Marina ci sarà il lieto fine. L'imprenditore, infatti, riuscirà a capire che sua moglie ha sempre avuto ragione sul conto di Lara. Nella puntata del 18 settembre di Upas i coniugi Ferri faranno pace, ma non è chiaro se la coppia tornerà a vivere insieme a Palazzo Palladini, o se Giordano preferirà rimanere nella sua villa.

Inoltre, Roberto dovrà capire come affrontare Lara e come limitare i danni, ma non è stato rivelato se l'imprenditore è riuscito ad avere la prova inconfutabile, tramite l'esame del DNA, che Tommaso non è suo figlio. Micaela, invece, non sarà indifferente al fascino di Costabile, il nipote di Mariella.