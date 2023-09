Nella puntata di Un posto al sole del 18 settembre ci saranno diversi colpi di scena e novità. Le anticipazioni della soap partenopea rivelano che Roberto dovrà capire come muoversi con Lara, perché dovrà affrontare la sua ex compagna. Nel frattempo, Ferri riuscirà a riconciliarsi con Marina, dopo le liti furibonde degli ultimi mesi. Durante la puntata, inoltre, verranno trattate le vicende di Micaela che non sarà insensibile al fascino di Costabile, mentre Otello sarà in ansia per la sua motocicletta. Guido, invece, avrà uno scontro con Sergio Massaro, ma non è chiaro il motivo del litigio fra i due colleghi.

Un posto al sole, trama 18 settembre: Roberto deve affrontare Lara

Nelle recenti puntate di Un posto al sole, Lara è stata messa alle strette da Roberto. A tal proposito, Ferri aveva iniziato ad avere dubbi sulla paternità di Tommaso, grazie a Marina. Nell'episodio in onda lunedì 18 settembre, il nonno di Irene dovrà prendere delle decisioni, in merito alla sua ex compagna. Nel dettaglio, le anticipazioni della soap partenopea rivelano che l'imprenditore dovrà capire come affrontare Lara e come fare a limitare i danni. Al momento, in base alle trame trapelate in rete, non è ancora chiaro se Roberto abbia avuto la prova, tramite l'esame del DNA, che il piccolo Tommy non sia suo figlio.

Un posto al sole, episodio 18/9: Roberto fa pace con Marina

Fortunatamente, però, per Roberto ci sarà il lieto fine sentimentale sperato. Dopo anni di tira e molla, matrimoni e divorzi, Ferri e Marina riusciranno, per l'ennesima volta, a riconciliarsi. Nella puntata di Un posto al sole del 18 settembre, i due imprenditori faranno pace.

Stando alle anticipazioni, però, non è chiaro come farà Roberto a farsi perdonare dalla moglie e se avrà modo di usare delle parole che riusciranno a toccare il cuore della sua consorte. L'unica cosa certa è che l'intuito di Marina e la sua tenacia hanno contribuito a smascherare Lara, riuscendo a far aprire gli occhi a suo marito.

Un posto al sole, puntata 18/9: Micaela è affascinata da Costabile

Nel frattempo, durante l'episodio di Un posto al sole di lunedì 18 settembre, verranno trattate anche le vicende di altri inquilini di Palazzo Palladini. A tal proposito, Micaela sarà affascinata da Costabile, il nipote di Mariella. Otello, invece, sarà in ansia per la sua motocicletta, mentre Guido avrà un confronto con Sergio Massaro. Al momento, però, le anticipazioni della soap partenopea non forniscono dettagli sulla lite fra il vigile e il marito di Bice e non è chiaro se i due amici riusciranno a trovare un punto d'incontro; inoltre, occorrerà vedere se Mariella farà da paciere o se la signora Del Bue non si immischierà nelle vicende di suo marito e del suo collega.