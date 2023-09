Nel 2016, in occasione dei suoi diciotto anni, Lorenzo Sarcinelli pubblicò una foto assieme a tutti gli altri ragazzi di Un posto al sole, con il tag #nuoveleve. Da allora sono passati sette anni ma solo uno dei protagonisti di quell'immagine è presente attualmente nel cast. Ma che fine hanno fatto gli altri? E che possibilità ci sono che ritornino?

Un posto al sole: il futuro di Nunzio e Rossella

Molti personaggi di Un posto al sole sono presenti sin dalla primissima puntata del 1996, tuttavia i tempi sono cambiati ed è sempre più difficile che un attore si leghi ad un progetto per così tanto tempo.

Gli sceneggiatori si trovano così costretti ad effettuare dei recasting o introdurre nuovi protagonisti.

Tra questi vanno sicuramente citati Chiara e Nunzio. Inizialmente sembrava che i due dovessero ripercorrere le orme di Franco e Angela, diventando protagonisti di una lunghissima storia d'amore, tuttavia nel corso degli anni i progetti sono cambiati. Il figlio di Franco ha infatti subito un recasting il che esclude ogni possibilità per un ritorno di Vincenzo Messina. Discorso diverso per Alessandra Masi, l'attrice infatti presta ancora il volto a Chiara Petrone, tuttavia il grande amore che la legava a Nunzio sembra essersi esaurito e gii autori sembrano orientati ad affiancare il nuovo Nunzio (Vladimir Randazzo) a Rossella (Giorgia Gianetiempo), l'unica ad essere ancora presente rispetto agli altri giovani attori della foto.

Upas: Patrizio e Vittorio sono partiti

Nella scorsa stagione Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) e Vittorio (Amato D'Auria) sono partiti, il primo per trovare lavoro da chef in Spagna, mentre il figlio di Guido ha iniziato a viaggiare per l'Europa per raccontare ai suoi followers le sue esperienze. Le loro avventure sono state approfondite nel romanzo canonico di Un posto al sole, Portami con te.

In entrambi i casi sono stati utilizzati degli escamotage narrativi per giustificare l'addio dei due attori, che difficilmente rientreranno, almeno non in tempi brevi.

Il figlio minore di Ferri

Sandro Ferri ha avuto sempre un destino travagliato tale personaggio ha avuto ben tre recasting anche se il suo volto più iconico resta quello del suo ultimo interprete Alessio Chiodini.

Al momento quest'ultimo è molto impegnato in teatro e non sembra ci sia spazio nelle trame per un altro figlio di Ferri. In effetti è sembrato a tutti curioso, che Sandro non abbia mai incontrato il suo fratellino.

Per finire la lista è giusto citare Ugo (Raffaele Imparato). Il suo personaggio ha scelto di sposare la cameriera del Vulcano Cristina e, considerata l'evoluzione di Niko, difficilmente ci sarà ancora spazio per il suo migliore amico.