Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole previste dal 25 al 29 settembre 2023 in prima visione assoluta su Rai 3, si preannunciano dense di colpi di scena e sorprese.

Spazio in primis alle vicende di Lara, la quale si ritroverà messa nei guai dopo che Marina convincerà Roberto a sporgere denuncia.

Occhi puntati su Rosa che, in questi nuovi episodi della soap opera, prenderà una decisione del tutto inaspettata e inattesa che finirà per avere delle conseguenze importanti.

Lara messa nei guai: anticipazioni Upas dal 25 al 29 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni di Un posto al sole fino al 29 settembre, rivelano che Lara continuerà a portare avanti il suo inganno ai danni di Roberto, pur consapevole del fatto che l'uomo ha ormai capito che c'è qualcosa che non va in tutta questa vicenda di Tommaso.

Come se non bastasse, la scomparsa nel nulla del bambino e di Ida, alimenterà ancora di più i sospetti e Roberto deciderà di mettersi sulle tracce della donna per scoprire dove abbia portato Tommaso.

Nel frattempo, però, Marina si dirà sempre più certa che Lara sia la vera artefice di quello che sta succedendo motivo per il quale spronerà Ferri a sporgere denuncia contro di lei.

Roberto denuncia Lara: anticipazioni Un posto al sole al 29 settembre

E, alla fine, Roberto deciderà di seguire il consiglio di sua moglie: questa volta non vuole fare di testa sua, bensì ascoltare le parole di Marina che fin dal primo momento aveva esplicato i suoi dubbi e i suoi sospetti sul conto della Martinelli.

In questo modo, quindi, Lara si ritroverà sempre più nei guai e messa alle strette: quali saranno le conseguenze di questa denuncia?

La dark lady della soap verrà messa con le spalle al muro per le sue menzogne sul piccolo Tommaso?

In attesa di scoprire l'evoluzione di questa intricatissima vicenda, le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Nunzio, il quale si renderà conto di dover lasciarsi alle spalle Rossella, soprattutto adesso che la ragazza sta per sposarsi ufficialmente con Riccardo.

Rosa prende una decisione inaspettata: anticipazioni Upas al 29 settembre 2023

Occhi puntati anche su Rosa: le anticipazioni di Un posto al sole fino al 29 settembre rivelano che la donna verrà scelta come sostituta di Raffaele alla guida del palazzo, almeno durante il periodo in cui l'uomo sarà a Barcellona da suo figlio.

Rosa, tuttavia, si ritroverà ad essere particolarmente turbata e privata per le sorti di Damiano e finirà per prendere una decisione che si preannuncia inaspettata, la quale avrà delle conseguenze importanti non solo sulla sua vita ma anche su quella di Viola.

Al momento, però, le trame ufficiali della soap non forniscono ulteriori dettagli sulla decisione che verrà presa da Rosa, la quale agirà per proteggere il padre di suo figlio.