Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai Tre. Le anticipazioni relative alla puntata che andrà in onda lunedì 18 settembre svelano nuovi colpi di scena. Marina e Roberto, dopo numerose discussioni, finalmente comprenderanno di essere ancora legati l'uno all'altra. I due, infatti, recupereranno il tempo perduto ma dovranno fare i conti con Lara. Al contempo ci sarà spazio per una vicenda ben diversa, che vede protagonista la giovane Cirillo. Micalea, dunque, si renderà conto di provare un certo di interesse nei confronti di Costabile.

Un posto al sole, episodio del 18/9: Ferri si riavvicina alla moglie

La puntata di Upas del 18 settembre vedrà protagonista ancora una volta Roberto Ferri. Il manager, nel corso delle ultime puntate, è stato coinvolto in una vicenda piuttosto complicata. Roberto, infatti, pur avendo sposato Marina, ha dovuto fare fronte alle continue interferenze da parte di Lara. Quest'ultima, infatti, ha usato il piccolo Tommaso per raggiungere i propri scopi. Le anticipaioni della puntata del 18 settembre rivelano che Ferri farà in modo di riavvicinarsi a Marina. I due riusciranno a mettere da parte i dissapori ed a guardare al futuro.

Upas, trama 18 settembre: Lara nei guai

Dunque l'episodio di Upas del 18 settembre proseguirà con la narrazione della storyline che vede protagonista la coppia formata da Marina e Roberto.

I due coniugi decideranno di recuperare il loro rapporto, rendendosi conto di essere vittime di Lara. Tuttavia Martinelli è una donna molto furba e dovranno pensare ad un modo per incastrarla. Per la donna, però, sembra essere giunta ormai la resa dei conti. Lara difficilmente si arrenderà all'idea di uscire definitivamente dalla vita dell'uomo del quale è ossessionata e questo potrebbe creare situazioni di pericolo.

Upas, anticipazioni del 18/9: l'interesse di Micaela per Costabile

Nel corso della puntata d Upas del 18 settembre ci sarà spazio per le vicende che vedono coinvolte le giovani Cirillo. Costabile sembra avere un debole per Manuela, ma qualcosa potrebbe cambiare. Difatti sarà Micaela a mostrare interesse per il di Castrese e Speranza.

Tuttavia non dovrebbero esserci conflitti in vista, considerando che Manuela ha solo occhi per Niko.

Upas, spoiler 18 settembre: Otello in ansia per la sua moto

Le anticipazioni della puntata di Upas del 18 settembre rivelano che Otello sarà in ansia per le sorti della sua moto. Non viene anticipato di cosa possa trattarsi nello specifico, ma a quanto pare sarà qualcosa di piuttosto grave. Al contempo Guido dovrà fare i conti con un nuovo litigio con Sergio, il marito di Bice Cerruti.