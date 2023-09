Cambio programmazione per Terra Amara nel daytime autunnale di Canale 5. L'appuntamento con la soap opera turca che sta appassionando il pubblico italiano subirà delle modifiche con il ritorno in daytime di Amici 23, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi.

Con il gran finale de La ragazza e l'ufficiale non ci sarà spazio per la messa in onda della soap turca nella fascia serale domenicale di Canale 5.

Cambio programmazione per Terra amara: la soap sospesa di domenica pomeriggio

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset per la stagione autunnale, prevede la cancellazione della soap Terra amara nel daytime pomeridiano della domenica.

A partire dal 24 settembre, complice il ritorno di Amici 23 in daytime, non ci sarà spazio per la messa in onda della puntata speciale della soap turca su Canale 5.

Gli appuntamenti extra-large, della durata di oltre due ore, saranno cancellati dal daytime festivo della rete ammiraglia Mediaset, per lasciare spazio al talent show che tornerà ad occupare lo slot orario che va dalle 14 alle 16:30 circa.

Non ci sarà Terra amara in prima serata: cambio programmazione Mediaset autunno

Tuttavia, con la sospensione di Amici 23 di domenica pomeriggio e con il gran finale de La ragazza e l'ufficiale in programma domenica 17 settembre, non ci sarà spazio per la messa in onda di Terra amara in prime time.

In un primo momento, infatti, si era parlato di un possibile sbarco della soap nella fascia serale Mediaset, per un ciclo di appuntamenti che avrebbero dovuto coprire lo slot orario compreso tra le ore 21:30 e le 23:30.

Una sorta di promozione per la soap turca che, in questo primo anno e mezzo di programmazione su Canale 5, ha sempre ottenuto ottimi ascolti conquistando anche punte del 30% di share.

Alla fine, però, non sarà più così: Terra amara non approderà nella fascia serale, bensì occuperà solo il daytime feriale e quello del sabato pomeriggio.

Si avvicina la morte di Yilmaz: anticipazioni Terra amara nuove puntate

In attesa di scoprire ulteriori novità sulla programmazione della soap, le anticipazioni sulle prossime puntate di settembre rivelano che sta per avvicinarsi uno dei momenti più difficili e drammatici di sempre della soap opera.

Yilmaz, infatti, si ritroverà ben presto coinvolto in un terribile e drammatico incidente stradale che avrà delle conseguenze nefaste.

Le sue condizioni di salute, fin dal primo momento, appariranno gravissime e dopo un'operazione urgente, il suo cuore smetterà di battere.

Per Yilmaz non ci sarà nulla da fare e, a quel punto, Zuleyha si ritroverà costretta a dover dire addio per sempre al grande amore della sua vita, rinunciando al sogno di una vita assieme.