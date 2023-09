Un posto al sole va in onda, dal lunedì al venerdì, alle ore 20:50 su Rai 3. Le anticipazioni delle puntate dal 2 al 6 ottobre, rivelano che Lara convincerà Ida che Roberto e sua moglie non sono le due brave persone che vogliono far credere di essere. La mamma di Tommy, spaventata da suoi racconti, opterà quindi per una nuova fuga, ma l'intervento di Marina potrebbe cambiare le cose. Nunzio cercherà di allontanare il pensiero di Rossella dedicandosi a numerosi incontri amorosi. Infine Alberto Palladini inizierà a essere sempre più insistente con Diana, al punto da arrivare a essere molesto.

Nei prossimi giorni potrebbe esserci intanto una variazione di palinsesto dovuta al doppio episodio andato in onda eccezionalmente venerdì 22 settembre.

Un posto al sole, anticipazioni fino al 6 ottobre: Lara cerca vendetta

Lara cercherà di manipolare Ida (Marta Anna Borucinska) mescolando, nel suo racconto, verità e bugie. Martinelli riuscirà così a convincere la mamma di Tommy che non ci si può fidare di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano). La giovane, spaventata e confusa dalle parole di Lara, deciderà di scappare una seconda volta, portando con sé il piccolo Tommy (Luigi De Feo).

L'imprenditrice Giordano, percependo la fragilità di Ida, cercherà di convincerla a restare raccontandole un episodio molto doloroso della sua infanzia.

Una volta riconquistata la fiducia della giovane, Ferri e sua moglie le faranno un'offerta molto vantaggiosa per lei ed il piccolo. Nel frattempo Lara, comprendendo di aver perso ormai tutto, deciderà di vendicarsi di Marina.

Alberto Palladini viene spiazzato da Diana

Alberto (Maurizio Aiello) inizierà a corteggiare sempre più insistentemente Diana (Sara Zanier).

L'uomo però inizierà a superare i limiti consentiti mostrandosi particolarmente molesto con la donna.

Intanto le anticipazioni rivelano che l'avvocato Palladini riceverà una risposta che lo raggelerà.

Upas, puntate fino al 6 ottobre: Nunzio si confronta con Rossella

Nelle prossime puntate ci saranno numerose "conquiste" amorose di Nunzio (Vladimir Randazzo), che deciderà di vivere a pieno la sua vita da single.

In seguito il ragazzo, pentito per le sue frequenti assenze, deciderà di incontrare Rossella (Giorgia Gianetiempo) per scusarsi del suo comportamento degli ultimi giorni.

Nel frattempo Samuel (Samuele Cavallo) farà il possibile per non ricadere, di nuovo, in tentazione con Micaela (Gina Amarante) ed evitare così di tradire la sua amata Speranza (Mariasole Di Maio).