Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 nella settimana dal 2 al 6 ottobre, rivelano che Ida, fomentata da Lara, non riuscirà a fidarsi di Roberto. A farle cambiare idea sarà però, sorprendentemente, Marina che confiderà alla giovane un dettaglio molto personale del suo passato.

Nel frattempo, Viola si lascerà andare alla passione con Damiano, mentre Alberto corteggerà Diana in modo sempre più molesto. Per finire, in una storyline dai toni più leggeri, Samuel dovrà resistere alle insistenti avances di Micaela.

Lunedì 2 ottobre: Rosa racconta la verità sul suo ex

Viola (Ilenia Lazzarin) verrà a sapere da una preoccupatissima Rosa (Daniela Ioia), che Damiano (Luigi Miele) sta lavorando come infiltrato nel clan Sabbiese. La professoressa si recherà quindi dall'uomo per convincerlo a rinunciare al pericoloso incarico.

In occasione della festa dei nonni, Renato (Marzio Honorato) e Otello (Lucio Allocca) scopriranno di essere molto amati molto dalle rispettive famiglie.

Martedì 3 ottobre: Viola e Damiano travolti dalla passione

Alberto (Maurizio Aiello) si mostrerà sempre più insistente, nella sua corte serrata, verso Diana (Sara Zanier). Inoltre, proprio quando l'avvocato crederà di aver raggiunto i suoi scopi, dovrà fare i conti con una brutta sorpresa.

Viola e Damiano si abbandoneranno alla passione, tuttavia questo momento di intimità potrebbe non bastare a far cambiare idea al poliziotto in merito alla sua pericolosa missione da infiltrato.

Mercoledì 4 ottobre: Ida ha paura

Lara (Chiara Conti) denigrerà Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano), spingendo così Ida (Marta Anna Borucinska) a cambiare idea sulla coppia.

Samuel (Samuele Cavallo) farà tutto il possibile per resistere alle avances di Micaela (Gina Amarante), in modo da non tradire, nuovamente, Speranza (Mariasole Di Maio).

Nunzio (Vladimir Randazzo) non si farà nessuno scrupolo a corteggiare qualsiasi donna gli capiti a tiro.

Mariella (Antonella Prisco) riuscirà a convincere Bice (Lara Sansone) a separarsi in modo pacifico da Sergio (Francesco Procopio), nel frattempo Guido (Germano Bellavia) rimarrà molto infastidito dal modo in cui la sorella di Sasà tratta suo figlio Gerry.

Giovedì 5 ottobre: Marina rivela un ricordo del suo passato

Dopo aver ascoltato i racconti di Lara su Roberto e la moglie, Ida rimarrà sconvolta. Quest'ultima proverà così a fuggire nuovamente assieme al suo bambino. Marina, però, notando il forte disagio della ragazza, cercherà di conquistarsi la sua fiducia raccontandole un aneddoto molto doloroso del suo passato.

Dopo l'ennesima scappatella, Nunzio deciderà di affrontare Rossella (Giorgia Gianetiempo), dopo averla evitata per giorni.

Osservando il modo in cui Bice parla di suo figlio Gerry, Guido rivivrà alcuni traumi legati alla sua infanzia.

Venerdì 6 ottobre: Lara vuole vendetta

Dopo averla tranquillizzata, Roberto e Marina faranno un'allettante proposta a Ida.

Nel frattempo Lara, capendo di essere stata tagliata fuori, dalla vita di Ferri, penserà di rivalersi su sua moglie.

Michele (Alberto Rossi) si renderà conto di non avere ancora superato la separazione da Silvia (Luisa Amatucci), nel frattempo quest'ultima riceverà una notizia inaspettata.

Guido, deciso ad aiutarlo, proverà a parlare con il figlio di Bice, ma le cose non andranno come sperato.