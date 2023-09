Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola, La Promessa, rinnovata per una seconda stagione ancora inedita in Spagna. Le nuove trame si riferiscono agli episodi che andranno in onda in Italia dal 18 al 22 settembre 2023, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 16:20 circa.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla scoperta di Catalina sulla spilla della madre, sulle indagini di Mauro, sulla persecuzione di Don Gregorio verso il personale, sull'arresto di padre Camilo, sulla visita di Curro alla madre e sulle menzogne di Jimena.

Don Gregorio maltratta il personale

Le anticipazioni de La Promessa ci segnalano che Catalina scoprirà che la spilla della madre è stata venduta da qualcuno ad un usuraio, residente nel vicolo del gatto fuori Lujan, in una zona malfamata della città. Quest'ultimo ha poi venduto il monile ad un negoziante di antiquariato dove è stato comprato dalla donna che lo indossava al funerale. Volendo sapere di più, la giovane insieme a Martina decideranno di mandare Mauro ad indagare. In questo modo, l'uomo riuscirà a scoprire chi è l'abitante della Promessa che ha rubato la spilla e l'ha ceduta all'usuraio. Mauro riferirà tutto a Catalina che pretenderà una confessione da parte del colpevole, scoprendo però una verità che non si aspettava.

Don Gregorio cambierà il menu del pranzo di proposito per poi gettare il salmorejo preparato da Simona nel lavello. Pia cercherà di dissuadere il maggiordomo dal maltrattare ancora la servitù, riuscendo a convincerlo ad essere più tollerante col personale.

Catalina smaschera padre Camilo

Catalina riferirà al padre che Camilo è un impostore e non è un vero prete.

A quel punto, Alonso manderà a chiamare Funes per costringere Camilo a confessare. In risposta, quest'ultimo tirerà fuori una pistola e colpirà Funes per poi legarlo ed imbavagliarlo con Alonso. Catalina libererà i due uomini che riusciranno a fermare Camilo prima che fugga, consegnandolo alla guardia civile. Lorenzo porterà Curro a trovare Eugenia al sanatorio.

Il giovane tornerà sconvolto da tale visita e si confiderà con Jana che riuscirà a convincerlo a chiedere spiegazioni al padre. La curiosità del giovane però finirà soltanto per provocare la violenza dell'uomo. Jana sarà sempre più convinta a voler ricostruire l'aereo di Manuel e mediterà di chiedere aiuto a Catalina. Lope deciderà di non rivelare a Maria di Salvador fino a quando non avrà notizie certe su di lui. Jimena tenterà di convincere Manuel che loro avevano deciso di trascorrere il loro viaggio di nozze in una crociera sull'Oceano Atlantico.