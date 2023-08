Giulia Poggi andrà incontro a una brutta notizia e negli episodi di Un posto al sole in onda dal 4 al 7 settembre (venerdì 8 settembre la soap non sarà trasmessa) soffrirà molto per la sua cagnolina Bricca, la quale si ammalerà. Roberto, invece, inizierà ad avere dubbi sulla paternità di Tommaso, mentre Rossella sarà dubbiosa sul matrimonio con Riccardo.

Un posto al sole, trame 4-7 settembre: Rossella ha dubbi sul matrimonio

Nunzio scoprirà che Rossella ha accettato la proposta di matrimonio di Riccardo e ci rimarrà male. Intanto la giovane dottoressa manifesterà qualche piccola incertezza e il futuro marito le chiederà se sia certa della scelta appena fatta.

Nel frattempo Speranza farà una piccola visita a Bricca e dirà a Giulia che la cagnolina potrebbe avere dei problemi di salute abbastanza seri. La cagnolina di Giulia sembrerà essere affetta da demenza senile e ciò creerà non poco disagio a Luca.

Intanto Mariella si scuserà con Serena, ma finirà per cadere vittima delle macchinazioni di Guido, il quale deciderò di farle abbassare un po' la cresta e così il tentativo di Altieri di ricucire lo strappo con Cirillo risulterà vano. Poco dopo Nunzio, al Caffè Vulcano, incontrerà una vecchia e affascinante conoscenza di Alberto.

Un posto al sole, anticipazioni settimanali: Roberto ha dei dubbi sul fatto che Tommaso sia suo figlio

Antonio inizierà a sentire la mancanza di Manuel, così Raffaele cercherà di spezzare una lancia a favore di Rosa con Viola.

Purtroppo, però, il suo tentativo sarà del tutto vano e inoltre Bruni farà una scoperta che la sconvolgerà e non poco. Nel frattempo Riccardo, Rossella e i suoi familiari saranno proiettati verso le nozze, mentre Nunzio si distrarrà prendendosi anche una piccola vendetta nei confronti di Alberto. Poco dopo Giulia dovrà fare fronte a un evento imprevisto e davvero traumatico che la costringerà a fare i conti con il futuro.

Marina e Silvana lasceranno Palazzo Palladini e Lara, approfittando della loro assenza, continuerà a insinuarsi nella vita di Roberto. Tuttavia l'uomo inizierà ad avere dei dubbi sul fatto che Tommaso sia realmente suo figlio. Ferri scoprirà finalmente l'inganno che Martinelli sta perpetrando da mesi ai suoi danni?

Viola vuole indagare sul rapporto tra Damiano ed Eduardo

Viola vedrà Damiano ed Eduardo scambiarsi del denaro e ne rimarrà molto turbata. La donna, a quel punto, penserà a un piano per indagare sui due e capire quale sia la natura del loro rapporto. Giulia sarà distrutta per via delle precarie condizioni di salute di Bricca e la situazione diventerà ancor più difficile per il fatto che Luca non le darà il giusto supporto per affrontare al meglio questo momento difficile.

Lara tenterà ancora una volta di approfittare dell'assenza di Marina per ridurre le distanze con Roberto, il quale inizierà a non fidarsi di lei. Mariella si ritroverà nuovamente, e suo malgrado, coinvolta in un litigio con Serena, Manuela e Micaela. Altieri e le sorelle Cirillo riusciranno prima o poi a fare definitivamente la pace oppure continueranno ad avere schermaglie intervallate da periodi di tregua?