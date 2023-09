Le anticipazioni di Un posto al sole riguardanti le puntate che andranno in onda su Rai 3 da lunedì 4 a giovedì 7 settembre 2023 sono ricche di colpi di scena. Anche questa settimana la soap osserverà un giorno di pausa per lasciare spazio alla Diamond League 2023 di atletica leggera nella serata di venerdì 8 settembre quindi non andrà in onda e giovedì 7 settembre ci sarà una doppia puntata.

Nelle prossime puntate Giulia sprofonderà in un periodo nero a causa di un imprevisto evento traumatico. Intanto Nunzio, sofferente per la notizia dell'imminente matrimonio tra l’amata Rossella e Riccardo, deciderà di dimenticarla sfruttando una signora conosciutissima ad Alberto.

In questo modo, il giovane chef del Vulcano potrà anche prendersi una piccola rivalsa sull’avvocato. Intanto Viola resterà a dir poco sconvolta quando vedrà Eduardo e Damiano insieme mentre si scambiano dei soldi, decidendo di investigare a fondo.

Un posto al sole, anticipazioni al 7 settembre: Nunzio dimentica Rossella con una ex di Alberto

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Rossella inizierà a mostrare segnali di ripensamento, dopo aver accettato la proposta di matrimonio di Riccardo. Quest’ultimo, notando le sue incertezze, chiederà alla ragazza se intende ancora andare fino in fondo con lui. Nel frattempo Nunzio apprenderà la notizia e si sentirà molto amareggiato.

Per alleviare il suo dolore, il figlio di Franco incontrerà un’affascinante vecchia conoscenza di Alberto Palladini e deciderà di servirsene anche per prendersi una piccola vendetta sull’avvocato.

Con le nozze alle porte, le famiglie di Riccardo e Rossella si ritroveranno a essere sempre più vicine, anche se la ragazza avrà ancora parecchi dubbi.

Giulia alle prese con il suo futuro dopo un traumatico evento: le trame delle prossime puntate di Un posto al sole

Attraverso la giovane Speranza, Giulia si renderà conto che Bricca potrebbe avere dei problemi di salute.

Sarà così che la signora Poggi porterà la cagnolina dal veterinario, sottoponendola ad una serie di controlli e scoprendo la sua diagnosi finale: demenza senile. Luca si sentirà a disagio, in quanto anche lui soffre della medesima condizione, per questo motivo non saprà confortare adeguatamente Giulia. Per quest’ultima avrà inizio un periodo a dir poco traumatico, che la porterà a fare i conti con il futuro.

Intanto Mariella, sul punto di andare a chiedere scusa a Serena, dovrà vedersela con gli intrecci di Guido che cercherà di darle una punizione.

Un posto al sole, spoiler al 7 settembre: Viola becca Renda e Sabbiese, Roberto dubita sulla paternità di Tommy

Nel frattempo Rosa, che non tollera la figura di Viola, non permetterà che i loro figli si frequentino. Vedendo il piccolo Antonio sentire la mancanza dell’amichetto Manuel, Raffaele proverà a parlare con Rosa, ma ogni cosa che dirà non sortirà l’effetto sperato. Poco dopo Viola farà una scioccante scoperta riguardante Damiano ed Eduardo. In sostanza, la maestra Bruni vedrà i due uomini passarsi del denaro e le verrà in mente qualcosa per le indagini.

Infine Marina e Silvana lasceranno l’appartamento di Roberto per fare ritorno nella vecchia villa in cui viveva Giordano prima di sposarsi. Lara sfrutterà l’assenza della sua acerrima nemica per ficcarsi sempre di più nella vita di Ferri, ma sarà così che l’uomo inizierà a nutrire dubbi sulla paternità del piccolo Tommaso.