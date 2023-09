Risulta in arrivo un'altra settimana intensa per i personaggi di Un posto al sole. Nello specifico, dal 4 al 7 settembre Roberto inizierà a prendere in considerazione che Lara abbia usato il bambino Tommaso per avvicinarsi a lui. E mentre Ferri rimuginerà sulla paternità del piccolo, Marina tornerà a vivere nella sua precedente villa insieme a Silvana.

Intanto Damiano e Eduardo continueranno a vedersi di nascosto, fino a che Viola non li beccherà in procinto di scambiarsi del denaro. Questo gesto aprirà nuovi sbocchi nell'indagine. Spazio anche alle imminenti nozze tra Rossella e Riccardo, che porteranno Nunzio a incrociare il cammino di una signora molto vicina al Alberto.

Il figlio di Nunzio non sprecherà l'occasione di servire la sua vendetta ai danni dell'avvocato.

Anticipazioni Un posto al sole, dal 4 al 7/9: Rossella titubante per Riccardo

Dopo aver accettato la proposta di Riccardo, ossia di sposarsi, Rossella manifesterà non poche perplessità. Vedendo la sua amata titubante, il dottore non potrà che chiederle rassicurazioni. Allo stesso tempo, Nunzio Cammarota non gradirà questa notizia. Poco dopo incontrerà una signora, molto conosciuta ad Alberto, e non si lascerà sfuggire l'occasione per provare a dimenticare Rossella. Così facendo, inoltre, il figlio di Franco cercherà di anche di ottenere una rivalsa sull'avvocato Palladini.

Con il matrimonio in dirittura d'arrivo, le famiglie di Rossella e Riccardo saranno impegnati con le organizzazioni della cerimonia nuziale.

Giulia disperata, Luca a disagio

Attraverso l'occhio attento di Speranza, Giulia porterà la sua cagnolina Bricca a fare dei controlli più approfonditi, scoprendo una brutta notizia. Una demenza senile farà sprofondare la signora Poggi nel dolore, senza poter in alcun modo contare sull'appoggio di Luca. E mentre, sentendosi a disagio, il primario dell'ospedale San Filippo non vivrà bene l'intera vicenda, Giulia sarà proiettata verso il suo futuro.

Mariella sarà pronta a voltare pagina con Serena, ma suo marito avrà intenzione di farle abbassare la cresta. Per questa ragione le cose prenderanno una piega insperata, portando a dei nuovi scontri all'interno del Palazzo.

Spoiler Un posto al sole, Marina se ne va con Silvana, Ferri inizia a dubitare

Vedendo il nipotino patire l'assenza dell'amichetto Manuel, Raffaele proverà a parlare con Rosa.

Pur mettendo delle buone parole sul conto di Viola, l'inserviente dei Poggi non vorrà saperne di cambiare parere su di lei. Nel frattempo Viola finirà per beccare Damiano in compagnia di Eduardo. I due uomini saranno intravisti mentre si scambieranno dei soldi, portando Bruni a indagare più a fondo nella vicenda e chiedendosi quale sia il loro rapporto.

Per quanto riguarda Marina, una volta lasciata l'abitazione di Roberto, ritornerà alla sua villa insieme alla domestica Silvana. Lara cercherà di conquistare tutta l'attenzione di Ferri, il quale incomincerà a nutrire perplessità sul fatto che Tommaso possa essere suo figlio biologico.